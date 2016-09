Ex-prefeito de Taubaté é condenado por propina sobre remédio e merenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de Taubaté (140 km de SP) Roberto Pereira Peixoto (PMDB) foi condenado nesta semana a 38 anos de prisão sob a acusação desviar dinheiro destinado a merenda e medicamentos. De acordo com o MPF (Ministério Público Federal), ele terá de cumprir 20 anos em regime fechado e o resto do tempo em semiaberto. Já a mulher dele, Luciana Flores Peixoto, terá de cumprir 15 anos, iniciando do semiaberto. Ainda cabe recurso. O esquema veio à tona em 2011, mas as fraudes começaram seis anos antes, segundo o MPF. Ele teria cobrado 10% das empresas que forneciam remédios e merenda à prefeitura para manter os contratos. A empresa que fornecia medicamentos era a Home Care Medical LTDA. Já a Sistal/EB era responsável pela merenda no município. A licitação também teria sido direcionada para que a empresa vencesse. O dinheiro em espécie era transportado em malas e pacotes, que eram entregues pelo então chefe de gabinete Fernando Gigli, que depois denunciou o esquema. O MPF afirma que o ex-prefeito e sua mulher tiveram evolução financeira incompatível com as rendas declaradas, principalmente após Peixoto assumir o cargo na prefeitura de Taubaté. As condenações são por desvio de verba, crime contra licitações e lavagem de dinheiro. Ainda como parte da pena, foi estipulada multa para ambos de 1.383 salários mínimos. O ex-prefeito também perdeu uma casa e uma caminhonete comprados com dinheiro desviado, além de ter sido proibido de exercer função pública por 18 anos e quatro meses. OUTRO LADO A reportagem não localizou a defesa do casal neste sábado (3). Ao jornal "Gazeta de Taubaté", o advogado Thiago Mendes Pereira disse que iria recorrer. "Respeitamos o posicionamento do magistrado, porém, dele não concordamos, razão pela qual iremos recorrer para instância superior, confiantes na Justiça e aguardando pela absolvição", afirma a nota da defesa enviada ao jornal. Outras seis pessoas foram condenadas. O denunciador do esquema, Fernando Gigli, é um deles, mas a pena foi de prestação de serviços comunitários e pagamento de multa.