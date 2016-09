FELIPE DE OLIVEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ministro da Cultura, Marcelo Calero, abandonou um festival de cinema em Petrópolis (RJ) após ser chamado de "golpista" por parte da plateia. O incidente aconteceu na noite desta sexta (2), no Museu Imperial.

Em imagens gravadas por manifestantes, o ministro se exalta, faz gestos ofensivos e troca insultos com participantes do protesto. Numa das cenas, ele gira o polegar de uma mão sobre a palma da outra, em sinal associado a roubo. Não é possível ouvir o que Calero grita para os militantes. Durante o bate-boca, um grupo de pessoas que não participava do protesto se levantou, deu as costas para o ministro e aplaudiu os manifestantes. Em seguida, Calero deixou o auditório, cercado por seguranças e assessores.

VERSÕES DIVERGENTES Participante do protesto, a historiadora Rafaela Elisário, 21, disse que o ministro se exaltou ao ser chamado de golpista e chegou a ameaçar os manifestantes. Ela é presidente municipal da União da Juventude Socialista, ligada ao PCdoB, partido que se opôs ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. "Ele pegou o microfone e começou a gritar que era golpista sim, com muito orgulho.

Depois perdeu o controle e chegou a avançar em direção às pessoas que estavam se manifestando", disse Elisário. A assessoria do ministro reconhece que ele se exaltou com os manifestantes, mas diz que sua saída já estava prevista para aquele horário. O ministério nega que Calero tenha afirmado que é "golpista sim, com muito orgulho". Segundo a assessoria, ele disse apenas que os manifestantes é que são golpistas.

Em seu perfil no Facebook, o ministro se pronunciou sobre o ocorrido, dizendo ter ficado "penalizado" por "meia dúzia" de manifestantes terem deixado "as produtoras do evento constrangidas". "Esse pessoal não quer saber de cultura. Eles não se conformam com a democracia. Querem fazer valer a todo custo a sua verdade particular", adicionou Calero. Ele também desmentiu as alegações de que teria dito ser "golpista": "a gente sabe que mentira, aliada ao discurso do ódio, é a especialidade deles".

A direção do Festcine Imperial ainda não se manifestou sobre o incidente. Na semana passada, Calero foi vaiado e chamado de "golpista" na abertura do Festival de Gramado, um dos mais tradicionais do país. O ministro assistiu à exibição de "Aquarius". Em maio, a equipe do filme fez um protesto contra o impeachment no Festival de Cannes.