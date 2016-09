(foto: Geraldo Bubniak)

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro sob o comando de seu novo técnico, Ricardo Gomes, o São Paulo segue forte no mercado em busca de boas e baratas opções. Depois de acertar com o meia Jean Carlos, líder em assistências da Série B e ex-jogador do Vila Nova-GO, o time paulista agora mira a contratação do atacante Robson, artilheiro do Paraná na competição nacional com oito gols.

Contratado no começo deste ano junto ao São Caetano, onde se destacou com seis gols em 10 jogos na Série C do ano anterior, o jogador de 25 anos chegou como uma aposta e rapidamente se tornou o principal destaque do Paraná. No entanto, tem contrato com o time paranaense apenas até o final do ano e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube.



A intenção do São Paulo, inclusive, seria essa: garantir a vinda do atacante ao final da temporada, numa negociação cujos custos ficariam bastante reduzidos devido ao fato de se dispensar a participação do clube paranaense nas conversas. Uma negociação imediata, contudo, não está totalmente descartada, principalmente pela situação delicada do time do Morumbi, 11º colocado na Série A e apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.



SEGUNDO QUE SE VAI?



Caso se confirme a negociação entre Robson e São Paulo, será o segundo importante desfalque ao plantel paranista nas últimas semanas. Antes, o volante Jean, de 22 anos e cria das categorias de base do Paraná, acertou com o Corinthians para as próximas temporadas, deixando ainda mais desfalcado o elenco de Marcelo Martelotte.



Neste sábado o time paranaense mede forças com o Oeste, em Osasco (SP) e o treinador não contará pelo menos cinco jogadores: os laterais-esquerdo Fernandes e Rafael Carioca, o zagueiro Leonardo, os meias Murilo Rangel, Claudevan e Válber e o atacante Henrique.