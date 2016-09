Teste confirma doping de atacante equatoriano na final da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em nota oficial, o Granada, da Espanha, confirmou que o atacante equatoriano José Ângulo não passou na contraprova do exame antidoping realizado no dia 20 de julho. O time disse ter sido notificado pela Conmebol da reprovação. O teste confirma o uso de substâncias proibidas durante a disputa da final da Copa Libertadores de 2016, na qual ele foi vice-campeão com o Independiente del Valle, do Equador. A punição ao jogador deve ser divulgada nos próximos dias. Quando Ângulo reprovou no primeiro teste, nota oficial do clube equatoriano dizia que todos no Independiente del Valle estavam "comovidos frente a essa notícia surpreendentes". Eles também lamentaram a situação e disseram que apoiariam o atleta "nesses momentos difíceis". O clube não se manifestou sobre o resultado da contraprova. Ângulo foi um dos destaques do Independiente del Valle na campanha do vice-campeonato da Libertadores. Marcou quatro dos 12 gols da equipe.