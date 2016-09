Trump pede nova agenda de direitos civis para negros em visita a igreja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte de sua campanha para conquistar o voto de minorias, o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou neste sábado (3) em Detroit a Great Faith Ministries (Ministérios da Grande Fé), proeminente igreja pentecostal frequentada por negros. Durante a visita, Trump pediu uma nova agenda de direitos civis para apoiar os afro-americanos, enquanto dezenas de manifestantes gritavam, do lado de fora, "Sem justiça, não há paz". O candidato republicano afirmou que queria fazer de Detroit -cidade predominantemente negra, que emergiu da concordata recentemente- a inveja econômica do mundo, trazendo de volta as empresas que deixaram o lugar. "Eu compreendo perfeitamente que a comunidade afro-americana sofre discriminação e que muitos erros ainda são cometidos", afirmou Trump em seu discurso na igreja. "Eu quero tornar a América próspero para todos. Quero fazer desta cidade a inveja econômica do mundo, e nós podemos fazer isso." O candidato republicano foi acompanhado em sua visita por Ben Carson, que disputou a corrida interna do Partido Republicano e nasceu em Detroit. "Acredito que precisamos de uma agenda de direitos civis adequada ao nosso tempo, que assegure o direito a uma grande educação e o direito de ter um trabalho bem remunerado", completou Trump. Além disso, o candidato republicano se reuniu, separadamente, com cerca de cem líderes comunitários e religiosos. As pesquisas eleitorais mostram apoio esquálido entre os afro-americanos ao candidato presidencial republicano, visto pela maioria como racista. Trump tem tentado mudar essa imagem nas últimas semanas, com apelo aos negros e encontros com líderes da minoria.