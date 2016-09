(foto: Geraldo Bubniak) (foto: Geraldo Bubniak) (foto: Geraldo Bubniak)

Em um evento histórico na Arena da Baixada, a Seleção Brasileira masculina de vôlei passou por cima da Seleção de Portugal no “Desafio de Ouro”, realizado na tarde deste sábado (03), em Curitiba, e garantiu uma vitória tranquila por 3 sets a 0. O duelo marca a despedida do paranaense de Diamante do Norte Serginho, bicampeão olímpico. O jogador de 40 anos foi, ao lado do curitibano Lipe, dos nomes mais comemorados pelos 33.730 mil torcedores presentes no estádio.



Medalha de ouro na Rio 2016, o Brasil colocou fim ao incômodo jejum de títulos que perdurava desde 2010, quando conquistou a Liga Mundial com Giba, Murilo e Dante.

Agora, os esforços da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) se concentram em manter o técnico Bernardinho, desde 2001 no comando da seleção e que deve iniciar as negociações para sua continuidade depois de mais um amistoso contra Portugal, marcado para acontecer neste domingo (04 de setembro) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 10 horas.

TIME OLÍMPICO

Os 12 atletas que disputaram os Jogos foram relacionados. E embora o time brasileiro ainda sofresse com o desfaste pelas Olimpíadas, competição na qual Lucão, Maurício Souza, Lipe e Lucarelli tiveram contusões, assim como o próprio Serginho teve de lidar com constantes dores musculares, os dez dias de descanso se mostraram suficientes para o time voltar "com tudo" contra os portugueses.

ARQUIBANCADA LOTADA

No começo da tarde de sexta-feira, mais de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos. Como o estádio tem capacidade para 43 mil torcedores, a expectativa era que o número de torcedores no estádio aumentasse ainda mais, o que aconteceu, com o número de pagantes chegando a 33,7 mil. O melhor público do Atlético-PR no ano é de 33.270, em uma partida válida pela Primeira Liga.



Além deles, porém, também embelezaram as arquibancadas mais de mil crianças e jovens de programas de iniciação ao vôlei, com foco no desenvolvimento cidadão por meio do esporte. As instituições escolhidas para receber ingressos foram o Instituto Compartilhar, liderado pelo supertécnico Bernardinho, o Projeto Leões do Vôlei, idealizado pelo supercampeão do vôlei de praia Emanuel, e o Projeto Gibinha Vôlei, tocado por Giba, que participou de quatro Jogos Olímpicos, entre 2000 e 2012.

PRIMEIRO SET

Muitos erros de saque neste início de amistoso Time brasileiro um pouco desconcentrado neste início de partida. João Oliveira empata para Portugal: 10/10. Mas então o time se soltou e chegou a abrir oito pontos de vantagem, com destaque para o Curitibano Lipe, ovacionado pelos torcedores na Arena da Baixada. No final, vitória brasileira tranquila por 25 a 17.



SEGUNDO SET

No segundo set, os portugueses tentaram usar até o pé para equilibrar a partida, mas em vão. Com o placar em 8 a 5, último ponto marcado por Lipe, que volta e meia brincava com a torcida, o Brasil fez sua primeira parada técnica - na qual, curiosamente, Bernardinho manteve-se em silêncio. Inspirado, Bruninho divertia os fãs com suas bolas de segunda. Outro destaque era o jovem ponteiro Douglas, de 21 anos, que com três aces consecutivos ajudou os atuais campeões olímpicos a abrirem 12 pontos de vantagem, garantindo mais uma vantagem tranquila ao final do set: 25 a 13.



TERCEIRO SET

No último set, os portugueses finalmente deram algum sinal de força, saindo na frente no placar. A alegria, porém, durou pouco. É que depois de sair em desvantagem (02 a 03), o Brasil não demorou para reagir e, com pontos de Lucão, bloqueios de Wallace e belas defesas de Serginho, conseguiu a virada e mais uma vitória com boa margem: 25 a 16.



VOLTA OLÍMPICA



Ao final da partida e com gritos de "É campeão!"vindo das arquibancadas, a seleção brasileira deu volta olímpica na Arena da Baixada. Houve ainda tempo para autógrafos e fotos de torcedores com Bernardinho e até o curitibano Lipe tirando selfie com o celular de uma torcedora.