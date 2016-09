No “jogo dos gols bizarros”, Paraná abre 2 a 0, toma virada, mas busca empate heróico

(foto: Reprodução/ Premiere Futebol Clube)

Oeste e Paraná Clube protagonizaram na tarde deste sábado (03 de setembro), no Estádio José Liberatti, um dos mais emocionantes jogos da atual edição da Série B. No primeiro tempo, vitória tranquila dos paranaenses por 2 a 0, gols de João Paulo e Fernando Karanga. Na segunda etapa, Fernando Diniz tratou de acertar sua equipe e os paulistas conseguiram virar o placar por 3 a 2. Quando a derrota do Tricolor parecia certeira, Lúcio Flávio, novamente ele, apareceu para garantir o empate praticamente no último lance da partida: 3 a 3.

Com o empate fora de casa, o Paraná interrompe a sequência de derrota fora de casas (antes havia perdido para Criciúma, Tupi e Bahia). Na saída da partida, o time paranaense comemorava o ponto conquistado fora de casa. “Não podemos baixar a cabeça. O ponto fora de casa vale muito para a gente”, afirmou Lúcio Flávio, autor do gol heroico. “Não podemos deixar empatar (depois de estar vencendo por 2 a 0), mas acontece”.



TABELA DE CLASSIFICAÇÃO



Com o ponto conquistado fora de casa, o Paraná permanece na 13ª colocação da Série B, agora com 30 pontos. O Oeste também soma os mesmos 30 pontos, mas aparece na 12ª colocação por ter um saldo de gols “menos pior” (-4 contra -7). Os dois times estão seis pontos a frente do Bragantino, 17º colocado, e sete atrás do CRB, quarto colocado.



Na próxima rodada o time paranista encara o Londrina na Vila Capanema, no sábado às 16 horas, enquanto o Oeste encara o Vasco em São Januário no mesmo dia, mas um pouco mais tarde: 16h30.



DESFALQUES

Para o duelo fora de casa, Martelotte manteve o 4-2-3-1, mas surpreendeu com a escalação de Leandro Silva como volante, deixando Anderson Uchôa de fora. Outras mudanças foram as entradas de Diego Tavares na lateral-direita, Guilherme Queiroz no meio de campo e Henrique Gelain na lateral-esquerda diante das ausências de Fernandes, Rafael Carioca, Leonardo, Murilo Rangel, Válber e Claudevan.



Já no Oeste, Fernando Diniz teve de lidar com as ausências do atacante Léo Artur e do defensor Felipe Rodrigues, suspensos, além do lateral Velicka e do atacante Ricardo Bueno, lesionados.

PRIMEIRO TEMPO

Fernando Diniz, como de costume, propunha um time com muita mobilidade e posse de bola. De fato, o Oeste conseguiu ficar a maior parte do tempo com a posse de bola – somou 71% na primeira etapa -, mas sua estratégia ruiu fragorosamente. Os paulistas estavam desarrumados, mal posicionados em campo, e pouco conseguiam criar. A posse de bola se limitava a “toquinhos para o lado” no setor defensivo, tanto que foram apenas duas finalizações na primeira etapa e uma “substituição relâmpago” (Francisco Alex por Mazinho, ex-Coxa, aos 25-1º).



Marcando atrás do meio de campo, o Paraná soube usar da inteligência para construir uma vantagem tranquila com gols de João Paulo e Fernando Karanga aos 21 e aos 35 minutos. No segundo gol, inclusive, Felipe Alves deu uma “ajuda” empurrando para o gol a bola que havia tocado no travessão. Foram seis finalizações dos paranaenses, duas no alvo. Não só inteligente, portanto, o time paranista era também efetivo.



SEGUNDO TEMPO

Na volta para a segunda etapa, o impaciente Fernando Diniz sacou o zagueiro André Castro, de quem reclamou muito durante a primeira etapa, e promoveu a entrada do atacante Wesley. O Oeste cresceu e muito de produção, engolindo o Paraná, que recuou demais.



Sem saber aproveitar a vantagem que tinha e retrancado, sem conseguir contra-atacar, o time paranaense virou presa fácil. Primeiro, aos 27 minutos, Marquinho deu o passe e Cryzan, que havia entrado dez minutos antes, reduziu a vantagem. Aos 34, foi vez do próprio Marquinho aproveitar a boa jogada de Mike para empatar a partida. No lance seguinte, a virada só não veio porque Marquinho bateu para fora. Mas não tinha problema: aos 42, bela cobrança de falta de Rodolfo, a bola bateu na trave, nas costas de Marcos e entrou.

A torcida paranista protestava, Fernando Diniz já comemorava. Mas dentro de campo os jogadores do time paranaense não desistiram e, após mais uma boa jogada do “garçom” Robson, Lúcio Flávio, que já havia garantido a vitória nos acréscimos contra o Sampaio Corrêa, na terça-feira, desta vez apareceu para garantir um importante ponto fora de casa e evitar mais uma derrota.

Oeste 3 x 3 Paraná

Oeste: Felipe Alves; André Castro (Wesley), Bruno Silva e Francis; Daniel Simões, Francisco Alex (Mazinho), Matheus Vargas e Rodolfo; Marcus Vinícius (Cryzan), Marquinho e Mike. Técnico: Fernando Diniz.

Paraná: Marcos; Diego Tavares, Alisson, João Paulo e Henrique Gelain; Leandro Silva (Anderson Uchôa), Lucas Otávio, Nadson, Guilherme Queiroz (Lúcio Flávio) e Robson; Fernando Karanga (Pitty). Técnico: Marcelo Martelotte.

Gols: João Paulo (21-1º), Fernando Karanga (36-1º), Cryzan (27-2º), Marquinho (34-2º), Rodolfo (42-2º) e Lúcio Flávio (49-2º)

Cartões amarelos: Marcos (P); Rodolfo, Wesley (O)

Árbitro: Pablo dos Santos Alves (PB)

Público: 1.353 pagantes

Renda: R$ 7.545,00

Local: Estádio José Liberatti, em Osasco, sábado, às 16 horas

PRINCIPAIS LANCES



PRIMEIRO TEMPO



4 – Francisco Alex recua mal a bola e complica a vida de Felipe Alves, que perde para Robson perto da linha de funda. O atacante cruza, mas a zaga do Oeste afasta o perigo.

9 – Fernando Karanga recebe dentro da área, de frente para o gol, e faz o passe para Robson. O árbitro, contudo, assinala impedimento do atacante paranista.

18 – Francisco Alex avança pelo meio e arrisca o chute da entrada da área. A batida sai fraca, no meio do gol, e Marcos segura com tranquilidade.



21 - Gol do Paraná! Escanteio cobrado por Robson, a bola viaja próximo da marca do penal, onde João Paulo sobe mais que os adversários e testa para o fundo das redes.



36- Gol do Paraná! Bola cruzada da esquerda por Robson, Fernando Karanga cabeceia no susto, a bola bate no travessão e volta na mão do goleiro Felipe Alves, que empurra para o fundo das redes.

44 – Cobrança de falta da entrada da área. Rodolfo tenta acertar o canto esquerdo do goleiro Marcos e a bola passa perto do gol, ao lado.

SEGUNDO TEMPO

6 – Danielzinho toca para Marquinho, livre na área, girar e bater para o gol. Marcos se estica e toca de leve na bola, que explode na trave.



10 – Paraná sai jogando errado, x aproveita, domina da entrada da área e bate colocado. A bola passa ao lado do gol, com perigo. Marcos só ficou olhando.

15 – Rodolfo chuta da intermediária, a bola quica e obriga Marcos a se esticar para espalmar.

27 – Gol do Oeste! Bola bem trabalhada pelo Oeste, Marquinho recebe dentro da área e toca para trás. Cryzan chega batendo de primeira e marca um belo gol.



28 – Wesley recebe dentro da área e chuta. Marcos se estica e pratica mais uma defesa.



34 – Gol do Oeste! Mike domina na área e rola para trás para Marquinho, que chega batendo e conta com o desvio para garantir o empate aos paulistas.



35 – Cryzan invade a área e rola para a batida de Marquinho. A bola passa perto do gol.



42 – Gol do Oeste! Cobrança de falta da intermediária com Rodolfo, a bola bate no travessão, volta nas costas de Marcos e entra no gol. Virada dos paulistas!



49 – Gol do Paraná! Robson rouba a bola na direita, invade a área e bate rasteiro. A bola passava a frente do gol, mas Lúcio Flávio apareceu no 2º pau para completar para o fundo das redes.