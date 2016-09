Com Serginho, seleção brasileira de vôlei vence Portugal com facilidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de vôlei venceu Portugal por 3 sets a 0 na competição amistosa Desafio de Ouro, na tarde deste sábado (3). O time português esteve longe de ser uma ameaça na partida e o Brasil foi superior em quadra do começo ao fim. Parciais de 25/17, 25/13 e 25/16. O jogo aconteceu na Arena da Baixada, em Curitiba. O estádio de futebol foi adaptado para receber a partida. A partida teve um clima festivo, com bastante vibração da torcida e jogadores constantemente sorrindo em quadra. Essa foi a penúltima partida do capitão Serginho com a seleção brasileira. Ele se despede no segundo jogo do Desafio de Ouro, que será às 10h deste domingo (04) no estádio Mané Garrincha, em Brasília.