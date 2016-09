Um primeiro tempo bom, com organização e inteligência do Paraná quando tinha posse de bola, um segundo tempo ruim, com os paranaenses dando espaços para o Oeste e sem conseguir criar quando tinha a posse de bola. Essa foi a avaliação do técnico Marcelo Martelotte sobre o duelo em Osasco (SP), no qual o Tricolor chegou a abrir 2 a 0 ainda na primeira etapa, mas viu o adversário reagir, tomou a virada e foi ainda buscar o empate no último lance da partida.



“Se você comparar os dois tempos, foram muito distintos. Eles tiveram méritos, principalmente no primeiro gol, que foi uma jogada bem no estilo do Oeste, e nós encolhemos, não conseguimos mais jogar, fazer ao adversário se preocupar com a nossa posse de bola. Veio a virada, mas no final, por não desistirmos, conseguimos o empate”, afirmou o treinador.



Segundo Martelotte, nenhuma das equipes comemora o resultado: “Mas foi uma coisa engraçada, porque é um empate que nenhum dos times comemorou. A gente porque teve a vantagem e deixou virar, o adversário porque estava vencendo até o último minuto e deixou empatar”, analisou, ressaltando que o que pesou para o Paraná não foi a questão física. “ Não é uma questão física, força a gente tinha e mostramos isso no final. Terça-feira fizemos gol no final, hoje também. Então vamos ter algumas mudanças com relação à postura”, destacou.



Questionado se acredita ver o time subindo de produção, Martelotte apontou que espera ver seu time rendendo mais e melhor nas próximas semanas. “Sempre tem (como melhorar), acredito na evolução através do treinamento, do trabalho no dia a dia. Você evolui e tem como melhorar em todos os sentidos: o jogador na parte técnica, a equipe na parte tática”, disse o técnico, mostratndo, contudo, que mantém os pés no chão.

“A gente sabe que tem limitações, hoje temos um departamento médico cheio. Mas isso é natural no campeonato também, todas as equipes têm esse tipo de dificuldade. Mas acredito sim na evolução, em ver essa equipe jogando num nível melhor”, finalizou.