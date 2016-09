Na mira do São Paulo, Robson é o destaque do Paraná contra o Oeste

O atacante Robson, que tem contrato até o final do ano com o Paraná Clube, foi o grande destaque da equipe no duelo contra o Oeste, que acabou empatado em 3 a 3. Embora não tenha marcado nenhum gol, o jogador, que recentemente entrou na mira do São Paulo, participou dos três tentos de sua equipe, inclusive mostrando muita raça para conseguir criar o lance do heroico gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo.

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS

Marcos (6,0)

Foi criticado pelos torcedores, mas não teve culpa nos gols e praticou boas defesas



Diego Tavares (5,5)

Firme defensivamente, produziu pouco no ataque, errando os 2 cruzamentos que tentou.



Alisson (5,5)

Foi muito mal na saída de bola e cometeu muitas faltas (quatro).



João Paulo (6,0)

Marcou o gol que inaugurou o marcador, mas falhou demais no 2º tempo.



Henrique Gelain (6,5)

Qualidade nos passes (14 certos e 1 errado) e tranquilidade no setor defensivo.



Leandro Silva (6,0)

Saiu aos 30-2º. Firme defensivamente, sentiu o físico na 2ª etapa.



Anderson Uchôa (5,5)

Participou pouco do jogo e esteve abaixo do apresentado por Leandro Silva.



Lucas Otávio (6,0)

Fez um bom primeiro tempo, mas caiu demais de produção na etapa final.



Nadson (5,5)

Ficou muito recuado, o que acabou complicando e demais o time no 2º tempo.



Guilherme Queiroz (5,0)

Praticamente não pegou na bola. Uma atuação nula.



Lúcio Flávio (7,0)

Entrou aos 17-2º. Marcou, novamente nos acréscimos, o gol salvador.



Robson (8,5)

Participou dos três gols do Paraná, mostrando muita raça e habilidade.



Fernando Karanga (6,5)

Contou com a sorte para marcar o 2º gol do jogo. Mas também caiu de produção...



Pitty (S/N)

Entrou aos 37-2º. Pouco mais de dez minutos em campo.