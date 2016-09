Operação da PM deixa dois adolescentes mortos no Rio de Janeiro

ALFREDO MERGULHÃO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 13 anos e outro de 16 foram mortos em operação da Polícia Militar nesta sexta (2) no morro do Dezoito, em Água Santa, zona norte do Rio. Outros três maiores de idade também foram mortos na ação. De acordo com a PM, os cinco mortos eram traficantes e teriam atirado contra os policiais. Entre eles estavam Sidnei Fermarine Contelo, 13, e Cesar Correa Ventura, 16. Também morreram Luiz Fernando dos Santos Bezerra, 18, Jean Pablo dos Santos Goes, 21, e Claudio Rosa dos Santos, 33. Segundo a polícia, o confronto aconteceu quando homens do 3° BPM (Méier) entraram na favela e avistaram um grupo de homens armados. Após a troca de tiros, parte dos criminosos fugiu. Em nota, a PM afirmou que "localizou cinco homens caídos ao solo, cada um com uma pistola, e uma mochila contendo material entorpecente". A polícia afirma que os baleados foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde morreram. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios do Rio. Uma perícia foi realizada no local.