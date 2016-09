Em casa, Serena Williams torna-se a recordista de vitórias em Grand Slams

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tenista norte-americana Serena Williams tornou-se neste sábado (3) a jogadora com o maior número de vitórias em Grand Slams de todos os tempos ao conquistar seu triunfo de número 307. A marca foi alcançada na terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos, na fácil vitória sobre a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0 (6/2, 6/1), em jogo que durou uma hora. Número 1 do mundo, Williams ultrapassou a tcheca Martina Navratilova e empatou com o suíço Roger Federer, que também venceu 307 vezes em Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Aberto dos Estados Unidos). Nas oitavas de final (neste domingo, 4, ou na segunda, 5) Williams enfrentará a cazaque Yaroslava Shvedova, 52ª do ranking. Ambas já se enfrentaram quatro vezes, Shevdova nunca venceu. Se confirmar o seu favoritismo contra a cazaque, Williams será então a recordista isolada de triunfos, tanto entre as mulheres quanto entre os homens, já que Federer está fora desta temporada se recuperando de lesão.