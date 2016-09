Venezuelanos fazem panelaço durante evento com Maduro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores da ilha de Margarita, no norte da Venezuela, fizeram um panelaço durante uma visita do presidente Nicolás Maduro à cidade na noite de sexta-feira (2). Vídeos publicados na internet mostram manifestantes gritando e batendo panelas enquanto o presidente venezuelano caminha pela rua cercado também por simpatizantes. Maduro foi à ilha para inaugurar unidades de um programa habitacional e discursou contra seus opositores, que defendem a realização de um referendo revogatório para tirá-lo do poder. Segundo o jornal "El Universal", depois do evento oficial, Maduro desceu de seu carro e caminhou praticamente sem escolta. Ele teria discutido com manifestantes. O advogado Alfredo Romero, da ONG Fórum Penal, afirmou que cerca de 30 pessoas foram detidas após os protestos. Segundo o "El Universal", todos eles foram soltos. O opositor Henrique Caprilles falou em um canal oficial que Maduro foi "posto para correr". O governo não comentou o episódio. O protesto ocorreu um dia após uma marcha organizada pela oposição nas ruas de Caracas exigindo a realização do referendo revogatório neste ano ter reunido centenas de milhares de pessoas. Enfraquecido por uma grave crise econômica e de abastecimento que atingem o país, o governo Maduro tenta adiar a votação para 2017. Se o referendo for realizado neste ano e Maduro perder, serão convocadas novas eleições. Se isso ocorrer após 10 de janeiro, o vice assumiria.