Treino na Arena da Amazônia marca reconciliação de Neymar com torcida

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Cerca de 15 mil torcedores compareceram à Arena da Amazônia neste sábado (3) para acompanhar o treino da seleção brasileira e, especialmente, para ver de perto o mais famoso dos jogadores da equipe. Desde o momento que entrou em campo, na segunda metade do treino, Neymar foi muito ovacionado pelos presentes. Sisudo desde o início da Rio-2016, quando ficou desconfortável com as cobranças após resultados iniciais ruins, chegando até mesmo a xingar um torcedor após a conquista da medalha de ouro, o atacante do Barcelona reconheceu o carinho dos presentes e retribuiu com acenos e aplausos em diferentes lados do gramado. Ao final do treino, ele e outros jogadores jogaram bolas para a torcida. Neymar ficou um tempo a mais no gramado, entregou a camisa a torcedores e foi até a arquibancada para tirar "selfies". O ingresso para entrar na arena neste sábado podia ser adquirido mediante troca por um quilo de alimento não-perecível. Animado no treino, Neymar deu dribles plásticos, fez gols e treinou faltas durante, tendo sido um dos destaques das atividades, ao lado de Philippe Coutinho e do goleiro Wéverton. O técnico Tite utilizou a primeira metade do treino para familiarizar os reservas da seleção brasileira com as funções que desempenharão e as movimentações que devem fazer caso entrem em campo. Debaixo de um calor de 30ºC, o treinador escalou uma equipe com Marcelo Grohe; Fagner, Gil, Geromel e Filipe Luis; R. Carioca; Philippe Coutinho, Giuliano, Lucas Lima e Taison; Gabriel. Na primeira parte do treino, Tite pressionou a linha de defensores. Um deles saía para tomar a bola enquanto os demais deveriam fazer a cobertura. Quem saía para o desarme tinha que voltar rapidamente para a recomposição. Com a chegada dos titulares após cerca de quarenta minutos de atividade, o treino ficou mais descontraído do que tático. Tite deu atividade de dois toques em campo reduzido e então passou às cobranças de falta. Neymar e Daniel Alves se revezaram nos chutes. Neymar também arriscou chutes de fora da área e pênaltis, para vibração dos torcedores. Brincando com a torcida, chegou a montar nas costas do goleiro Marcelo Grohe, que fazia flexões. O Brasil enfrenta a Colômbia nesta terça-feira (6), na Arena da Amazônia, pelas eliminatórias da Copa de 2018.