Erundina comenta debate e diz que irá retomar mutirões para construção de moradias

CAROLINA LINHARES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A candidata Luiza Erundina (PSOL) afirmou que a solução para o problema da moradia em São Paulo está nos mutirões de construção de casas feitos em sua gestão (1989-1992). "Vamos retomar e ampliar", disse a candidata durante visita ao Jardim São Francisco (zona leste) neste sábado (3). "É a solução, porque já capacita as pessoas, cria mão-de-obra." Nos chamados mutirões de autogestão, os próprios moradores construíam suas casas, o que, segundo a candidata, reduz os custos em 40%. Erundina visitou a casa de Maria da Penha, 85, construída em um dos mutirões e que abriga um coqueiro em homenagem à ex-prefeita. A candidata e seu vice, deputado Ivan Valente (PSOL), abraçaram e posaram com o coqueiro, plantado em 1991. "Foi a homenagem mais linda que eu já recebi", disse. Antes disso, a candidata conversou com lideranças da região e recebeu o apoio de senhoras que conseguiram suas moradias durante o governo da então petista. Na época, o Jardim São Francisco foi dividido em oito setores de habitação -três deles tiveram mutirões e cerca de 1.300 casas foram construídas. "Ela veio junto, pisou na lama pra construir e continuou visitando a gente mesmo depois de pronto", diz Ducleide Maria dos Santos, 55, moradora do bairro. Pela manhã, Erundina participou de seminário na Escola de Sociologia e Política e discursou na avenida Sapopemba. DEBATE Na noite de sexta (2), Erundina participou de debate na Rede TV! graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que possibilitou a presença de candidatos de partidos pequenos. "Foi uma vitória. Foi a determinação, a garra, a insistência do PSOL junto ao STF que permitiu estarmos aqui", disse ela. No debate, a candidata criticou o prefeito Fernando Haddad (PT) por ter sido "hesitante" ao se posicionar sobre o impeachment de Dilma Rousseff. "Ficou feio para você", afirmou Erundina, lembrando a fala de Haddad sobre o termo "golpe" ser "uma palavra dura" para descrever o impeachment. "Quem hesita, fica mudando de partido a cada cinco anos, não sou eu", respondeu o prefeito. "Não somos adversários aqui porque pertencemos ao mesmo campo", disse Haddad, afirmando que a esquerda não pode estar desunida. Após o evento, Erundina disse que a resposta do prefeito não a satisfez. "Eu me ressenti por ele, como principal liderança da cidade, não ter tido uma posição mais clara, mas pública e mais oportuna", afirmou. "Ele terminou fazendo a diferença entre golpe militar e de outra natureza. Tudo é golpe." "Eu saí de dois partidos porque esses dois partidos mudaram, por coerência", completou. Valente também respondeu Haddad neste sábado, afirmando que a mudança de partido pode ser para melhor e que a unidade da esquerda deve ser baseada em práticas comuns. CRÍTICAS Ainda durante o evento da Rede TV!, Erundina também atacou Marta Suplicy (PMDB) por ser feminista e apoiar o governo de Michel Temer (PMDB), que chegou a nomear um ministério sem mulheres. "Quem dá atestado de feminismo não é você, é o povo do Brasil e as mulheres", disse Marta. Erundina avaliou, ao final do debate, que a dinâmica do encontro "não é a mais adequada, mas é a possível". "Em um minuto, não dá pra fazer muita coisa. Nem sequer colocar uma proposta e torná-la compreensível." Para Ivan, Erundina "botou molho e pimenta no debate", que foi mais intenso que o anterior, da TV Bandeirantes. "É um esquentamento para os debates das emissoras maiores", disse. Questionado sobre qual estratégia irão adotar nos próximos debates, o vice afirmou que a campanha deve abordar as "contradições de Marta" e a "ideologia de direita de Doria".