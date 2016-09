'Estou aqui por merecimento', diz Paulinho sobre convocação

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Um dos nomes mais questionados da lista de jogadores chamados pelo técnico Tite para a seleção brasileira, o meia Paulinho, defendeu sua convocação neste sábado (3), após o treino aberto ao público na Arena da Amazônia, ao qual compareceram cerca de 15 mil pessoas. "Todos os que estão aqui estão por merecimento. A comissão técnica vem acompanhando todos os jogadores convocados. Eu estou fazendo o meu trabalho como sempre fiz no Bragantino, no Corinthians e agora no Guangzhou. Se estou aqui é por merecimento", disse o jogador do Guangzhou Evergrande, da China. Sobre a vitória por 3 a 0 contra o Equador na quinta-feira (1o), em Quito, o jogador ressaltou que o resultado não foi surpreendente para ele. "A maior parte das pessoas não esperava Nós confiávamos na seleção brasileira, sabemos que temos jogadores de talento. Para as pessoas de fora, surpreendeu. Para nós, não." Titular do meio de campo da seleção brasileira ao lado de Renato Augusto, com o qual atuou no Corinthians, Paulinho acredita que a afinidade entre eles é um meio de compensar o pouco tempo de treino da seleção brasileira. "Tive a felicidade de jogar com o Renato no Corinthians, mas em um sistema diferente [do 4-1-4-1]. Como tivemos pouco tempo, a conversa foi fundamental. É mais na base da conversa em alguns momentos. Claro que tem a capacidade técnica, física. Mas a conversa também é importante", disse. A seleção brasileira enfrenta a Colômbia na Arena da Amazônia na terça-feira (6). Paulinho acredita que a partida será nos mesmos termos dos últimos encontros entre as seleções. "Vai ter muito confronto, muito choque. Temos que estar preparados para tudo isso que vamos enfrentar. Talvez tenha uma ou outra entrada mais forte, então temos que manter nossa cabeça no lugar", concluiu.