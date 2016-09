Temer diz a Brics que caminho do crescimento está sendo reconstruído

JOHANNA NUBLAT, ENVIADA ESPECIAL HANGZHOU, CHINA (FOLHAPRESS) - Em fala aos líderes dos Brics (grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), o presidente Michel Temer prometeu que "o caminho do crescimento está sendo reconstruído" no Brasil. "Estamos promovendo ajuste fiscal amplo e sustentável. Juntamente com o Congresso Nacional, instituiremos um teto constitucional para o crescimento das despesas governamentais. O crescimento real zero do gasto público levará à redução da dívida do Estado brasileiro", prometeu Temer, em discurso lido. Em seguida, o presidente citou sua "ambiciosa agenda de reformas estruturais". "Uma ambiciosa agenda de reformas estruturais também está em curso para elevar a produtividade da economia e gerar ambiente de negócios mais favorável. Estimularemos os investimentos em infraestrutura, sobretudo por meio de concessões de estradas, portos, aeroportos, ferrovias e sistemas de geração e transmissão de energia." Com as medidas já adotadas, voltou a defender Temer, "já há sinais de retomada da confiança na economia brasileira". "Estamos seguros de que, em breve, a nossa economia voltará a crescer, em benefício dos brasileiros e da economia global." O discurso da estabilidade e a venda de um país pacificado tem sido repetido à exaustão na viagem de Temer à China. Na sexta (2), o presidente se reuniu com empresários chineses e brasileiros em Xangai. Desde sábado (3), está em Hangzhou, onde teve reuniões bilaterais com o presidente chinês, Xi Jinping, e com o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo. Em sua fala, Temer citou o banco de desenvolvimento dos BRICS e o Arranjo Contingente de Reservas como exemplos de trabalhos em conjunto relevantes no bloco. O presidente defendeu, ainda, reformas no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial, como forma de torná-los mais representativos. Na abertura do encontro dos BRICS, a primeira de que participa Temer, Xi Jinping citou o presidente brasileiro nominalmente, ao dar as boas-vindas. Em seguida, Xi felicitou o Brasil pelos "jogos olímpicos tão bem sucedidos, que encantaram". Antes de passar a palavra aos demais integrantes do bloco, o chinês citou a necessidade de fortalecer a cooperação e reforçar plataformas nos BRICS e no G20. Em comunicado, os líderes dos Brics reconheceram que os países do bloco estão frente a novos desafios em seus crescimentos econômicos. E disseram concordar com que "os membros do G20 devem focar na implementação de de suas respectivas estratégias de crescimento nacional". Após a reunião informal dos Brics, na manhã deste domingo (4), os cinco líderes se integram às demais lideranças do G20, na reunião de cúpula que ocorrerá entre domingo e segunda (5). ALEGRIA NA CHINA Em entrevista a veículos chineses, concedida neste sábado (3), Temer afirmou que sentia "alegria" na viagem à China, para onde partiu três horas após sua posse como presidente em definitivo. Questionado sobre qual era seu sentimento a respeito da ida a Hangzhou, Temer respondeu: "De alegria. Exata e precisamente pela... alegria cívica, especialmente pela recepção que eu tenho tido aqui na China". "Veja que ontem o presidente da República [chinês, Xi Jinping] deu-me um espaço muito largo para que pudéssemos dialogar. E não houve, digamos assim, uma frase que não fosse uma frase de incremento desta relação China-Brasil. Quando eu sair daqui, levarei mais uma vez a melhor impressão do relacionamento entre os nossos países", disse o brasileiro. Ao falar sobre medidas para tirar o Brasil da crise econômica, Temer citou que o Brasil viveu "um brevíssimo período, três meses mais ou menos, de conflitos políticos" e que tem "pregado a pacificação entre os brasileiros". No encontro com Xi, disse Temer, foram levantadas demandas brasileiras, como a agilização da abertura do mercado chinês aos setores agrícolas brasileiros, a compra de aeronaves da Embraer e em relação à soja transgênica.