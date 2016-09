Chuva torrencial provoca alagamentos no Litoral e na Grande Curitiba

(foto: Rede News 24 horas)

O domingo amanheceu com chuvas por todo o Estado. De acordo com as informações da Rede News 24 Horas, diversas ruas de bairros de três cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) ficaram debaixo d'água. No final da tarde de sábado, 3, foram encontrados pontos de alagamento próximos a Rodovia dos Minérios, no bairro Santaria, em Rio Branco do Sul, e da divisa entre os municípios de Pinhais com Piraquara, no Jardim Tropical com o Maria Antonieta.

No Litoral, de acordo com as informações repassadas pelo Pontal Notícias, na noite deste sábado e madrugada de domingo, 4, houve alagamentos de algumas ruas de Pontal do Paraná e na região de Praia de Leste.

Em Curitiba a chuva não dá trégua desde às 11 horas deste sábado, 3. Mas, de acordo com as informações da Defesa Civil do Municipio, até a manhã deste domingo, 4, não houve nenhuma ocorrência de alagamentos nas ruas de Curitiba.

Segundo os dados do Simepar os maiores níveis de água ocorreram na região leste do Paraná. Em Curitiba, o volume das chuvas chegou a 64, 8 milímetros.