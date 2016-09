Obama diz que EUA ajudarão Turquia a levar golpistas à justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou neste domingo (4) que o país ajudará a Turquia a levar à justiça os responsáveis pela tentativa de golpe de Estado contra o presidente Recep Tayyip Erdogan. O levante organizado em 15 de julho por integrantes das Forças Armadas deixou mais de 240 mortos. Desde então, Erdogan tem promovido um extenso expurgo em setores como Forças Armadas, educação, judiciário e imprensa. Erdogan acusa o clérigo exilado nos Estados Unidos Fetullah Gülen de ter orquestrado o golpe. Gülen nega envolvimento e pede uma investigação independente sobre sua suposta participação. Ancara pediu que Washington ajude na extradição do clérigo, mas o país rejeitou o pedido e pediu provas de sua participação -o que causou tensão nas relações bilaterais. Neste domingo, Obama se encontrou com Erdogan em reunião paralela à cúpula do G20, em Hangzhou, na China. "O Departamento de Justiça e minha equipe de segurança nacional continuarão a cooperar com as autoridades turcas para determinar como podemos garantir que os que realizaram estas atividades sejam levados à justiça", disse, sem esclarecer se isso significa a aprovação do pedido de extradição de Güllen. Erdogan disse que seu governo está preparando documento com provas adicionais sobre os envolvidos na tentativa de golpe para enviar às autoridades americanas.