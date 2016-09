Perseguição a veículo roubado deixa 2 mortos e 6 feridos no Butantã

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma perseguição a um veículo roubado terminou neste domingo (4) com a morte de duas pessoas. O caso ocorreu no início da madrugada na região do Butantã, zona oeste paulistana. Segundo a PM (Polícia Militar), uma equipe que fazia o patrulhamento se deparou na avenida Professor Francisco Morato com um Honda Fit preto no qual havia seis pessoas. Ao verificar a identificação do carro, foi constatado que havia sido roubado. Os policiais, de acordo com a corporação, tentaram abordar os suspeitos, que ignoraram as ordens para parar. Durante a fuga, na rua Sapetuba, um dos ocupantes do Fit pulou do carro e conseguiu escapar. Os suspeitos entraram, então, na rodovia Raposo Tavares e seguiram pela contramão da pista sentido capital. Perto dali, na avenida Benjamin Mansur, o veículo parou ao bater de frente em um Hyundai Tucson preto. Dois dos ocupantes do Fit tiveram a morte constatada no local do acidente. Outras três pessoas que estavam nele foram levadas a hospitais, duas delas em estado grave. As três pessoas que ocupavam o Tucson também foram encaminhadas a hospitais. O caso seria registro no 14º Distrito Policial, de Pinheiros.