SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O longa "Barata Ribeiro, 716", de Domingos Oliveira, levou o prêmio de melhor filme nacional na 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado, encerrada neste sábado (3). A produção ficou ainda com outros três Kikitos: diretor, atriz coadjuvante (Glauce Guima) e trilha, também assinada por Oliveira. No filme, o veterano Domingos Oliveira ("Todas as Mulheres no Mundo") volta a incorrer em trama semiautobiográfica. Com Caio Blat, Sophie Charlotte e Maria Ribeiro no elenco, o diretor explora o universo da boêmia de Copacabana nos tempos pré-golpe de 1964, embalados por muito álcool. Prestes a completar 80 anos e com dificuldades para falar, Oliveira pediu a Caio Blat que lesse uma breve mensagem de agradecimento. "Fiz um filme bastante original, embora não passe de uma crônica de bêbados", dizia o texto. Por meio do ator, o diretor afirmou ainda que o "cinema é uma celebração" e exaltou o papel dos festivais como espaços de debate ("são lagos no deserto"). A comédia "O Roubo da Taça", de Caíto Ortiz, também levou quatro prêmios: melhor ator (Paulo Tiefenthaler), roteiro (Lucas Silvestre e Caíto Ortiz), fotografia (Ralph Strelow) e direção de arte (Fábio Goldfarb). Além de Tiefenthaler (do programa "Larica Total"), o diretor escalou Taís Araújo para recuperar um dos episódios mais infames do esporte nacional: o roubo da taça Jules Rimet, da sede da CBF, nos anos 1980. O prêmio de melhor atriz ficou com a favorita Andréia Horta, que interpretou a cantora Elis Regina na cinebiografia "Elis". Na competição internacional, o destaque foi "Guaraní", de Luis Zorraquín, que ganhou os Kikitos de melhor filme, ator (Emilio Barreto) e roteiro (Luis Zorraquín e Simón Franco). O longa versa sobre a tentativa de preservação da cultura guarani. PROTESTOS A cerimônia de premiação teve o mesmo clima de protesto visto na abertura do festival, na última sexta (25), que contou com gritos de "Fora, Temer". "Vamos tirar esse cupim da nossa casa", afirmou o ator Paulo Tiefenthaler, em referência ao presidente Michel Temer. A maior manifestação ocorreu quando o diretor Gui Campos subiu ao palco para receber o prêmio de melhor curta-metragem, por "Rosinha". Foram exibidos cartazes com os dizeres "Diretas Já" e "Resistir Sempre". "Nos posicionamos contra o golpe e a favor da democracia brasileira", afirmou o cineasta. VEJA A LISTA COMPLETA DE VENCEDORES LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS Melhor Filme: "Barata Ribeiro, 716", de Domingos Oliveira Melhor Direção: Domingos Oliveira ("Barata Ribeiro, 716") Melhor Atriz: Andréia Horta ("Elis") Melhor Ator: Paulo Tiefenthaler ("O Roubo da Taça") Melhor Atriz Coadjuvante: Glauce Guima ("Barata Ribeiro, 716") Melhor Ator Coadjuvante: Bruno Kott ("El Mate") Melhor Roteiro: Lucas Silvestre e Caíto Ortiz ("O Roubo da Taça") Melhor Fotografia: Ralph Strelow ("O Roubo da Taça") Melhor Montagem: Tiago Feliciano ("Elis") Melhor Trilha Musical: Domingos Oliveira ("Barata Ribeiro, 716") Melhor Direção de Arte: Fábio Goldfarb ("O Roubo da Taça") Melhor Desenho de Som: Daniel Turini, Fernando Henna, Armando Torres Jr. e Fernando Oliver ("O Silêncio do Céu") Melhor Filme - Júri Popular: "Elis", de Hugo Prata Melhor Filme - Júri da Crítica: "O Silêncio do Céu", de Marco Dutra Prêmio Especial do Júri: "O Silêncio do Céu", pelo domínio da construção narrativa e da linguagem cinematográfica LONGAS-METRAGENS ESTRANGEIROS Melhor Filme: "Guaraní", de Luis Zorraquín Melhor Direção: Fernando Lavanderos ("Sin Norte") Melhor Atriz: Verónica Perrotta ("Las Toninas Van al Este") Melhor Ator: Emilio Barreto ("Guaraní") Melhor Roteiro: Luis Zorraquín e Simón Franco ("Guaraní") Melhor Fotografia: Andrés Garcés ("Sin Norte") Melhor Filme - Júri Popular: "Esteros", de Papu Curotto Melhor Filme - Júri da Crítica: "Sin Norte", de Fernando Lavanderos Prêmio Especial do Júri: "Esteros", pela direção delicada e inteligente da história de amor dos atores mirins. CURTAS-METRAGENS BRASILEIROS Melhor Filme: "Rosinha", de Gui Campos Melhor Direção: Felipe Saleme ("Aqueles Cinco Segundos") Melhor Atriz: Luciana Paes ("Aqueles Cinco Segundos") Melhor Ator: Allan Souza Lima ("O Que Teria Acontecido ou Não Naquela Calma e Misteriosa Tarde de Domingo no Jardim Zoológico") Melhor Roteiro: Gui Campos ("Rosinha") Melhor Fotografia: Bruno Polidoro ("Horas") Melhor Montagem: André Francioli ("Memória da Pedra") Melhor Trilha Musical: Kito Siqueira ("Super Oldboy") Melhor Direção de Arte: Camila Vieira ("Deusa") Melhor Desenho de Som: Jeferson Mandú ("O Ex-Mágico") Melhor Filme - Júri Popular: "Super Oldboy", de Eliane Coster Melhor Filme - Júri da Crítica: "Lúcida", de Fabio Rodrigo e Caroline Neves Prêmio Especial do Júri: Elke Maravilha ("Super Oldboy") e Maria Alice Vergueiro ("Rosinha"), pela contribuição artística de ambas Prêmio Aquisição Canal Brasil: "Rosinha", de Gui Campos