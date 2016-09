Rosberg vence e diferença para Hamilton cai para dois pontos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grande Prêmio da Itália deu a segunda vitória consecutiva a Nico Rosberg e fez cair para apenas dois pontos a diferença para Lewis Hamilton no campeonato de pilotos da F1. Foi a sétima vitória do alemão na temporada e a 21ª na carreira. Rosberg saiu na segunda posição do grid, mas tomou a ponta logo na largada. Hamilton era o primeiro, mas largou mal e caiu para a quinta posição. Ao longo das 53 voltas, contudo, o britânico, líder do campeonato, recuperou posições e conseguiu fazer a dobradinha da Mercedes no pódio. Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o terceiro colocado. Com sete etapas restando para o fim do campeonato, o título de 2016 segue indefinido. O brasileiro Felipe Massa terminou a corrida em nono. Felipe Nasr bateu o carro logo no início da corrida, e abandonou a prova.