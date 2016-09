Estado libera R$ 2 mi para compra de equipamentos para o CT Paraolímpico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Estado liberou R$ 2 milhões para a compra de equipamentos para o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, que fica na rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. É nesse centro de treinamento que a tocha paraolímpica foi acesa neste domingo (4) antes de iniciar o percurso pela cidade de São Paulo. Os Jogos Paraolímpicos começam nesta quarta, dia 7, no Rio. De acordo com a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, esses R$ 2 milhões serão usados para adquirir material para a avaliação do desempenho dos atletas. Ainda segundo a secretaria paulista, o laboratório de análise do movimento terá equipamentos baseados em realidade virtual, que farão simulações computadorizadas dos movimentos dos atletas para identificar em que aspectos o desempenho deles pode ser melhorado. Localizado no Parque da Fontes do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, o espaço tem uma área construída de aproximadamente 95 mil m², o equivalente a mais de nove campos de futebol. Custou cerca de R$ 300 milhões. Abriga espaços voltados para 15 modalidades paraolímpicas: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, natação, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, golbol, halterofilismo, judô, rúgbi, tênis, tênis em cadeira de rodas, triatlo e voleibol sentado. Um hotel que faz parte da instalação é capaz de receber até 300 atletas e conta com restaurante. O CT tem sido usado desde fevereiro, mas a gestão do local causou uma polêmica envolvendo o governo do Estado e o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). O presidente do Comitê, Andrew Parsons, deixou a solenidade de abertura insatisfeito com o papel que o CPB teria na gestão do local, assegurado pelo período de um ano. Parsons reclamou que o Estado não daria exclusividade de uso à entidade, que pretende investir R$ 30 milhões por ano na manutenção e condução técnica do centro. O objetivo dele é que o CPB continue gerando o centro paraolímpico após a cessão de 12 meses.