'Ainda não chegamos lá', diz Obama sobre acordo de cessar-fogo na Síria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Barack Obama afirmou que os Estados Unidos e a Rússia trabalharam neste domingo (4) para tentar finalizar um acordo de cessar fogo na Síria que permitiria a chegada de ajuda humanitária no país, devastado pela guerra. "Ainda não chegamos lá", disse Obama a repórteres depois de um encontro com a primeira-ministra britânica Theresa May paralelalemte à cúpula do G-20 da cidade chinesa de Hangzhou, notando que tréguas anteriores não duraram muito. Oficiais militares dos EUA e da Rússia, que apoiam lados diferentes na guerra síria, tem se encontrado nas últimas semanas para estudar os termos de um acordo. A guerra civil matou mais de 250 mil pessoas e deslocou 11 milhões, causando uma crise de refugiados no Oriente Médio e na Europa, e contribuindo com a ascensão de grupos de militantes islâmicos. "Temos graves diferenças com os russos não apenas em relação às partes que apoiamos mas no processo necessário para conseguirmos a paz na Síria", afirmou o presidente norte-americano. A Rússia apoia o presidente sírio Bashar al-Assad e os EUA, forças rebeldes contra o governo. "Se não conseguirmos algum apoio russo para reduzir a violência e diminuir a crise humanitária, é difícil ver como conseguiremos chegar a uma próxima fase", disse. A Casa Branca afirmou que Obama e o presidente russo Vladimir Putin provavelmente teriam a chance de conversar informalmente durante a cúpula. Não foi anunciado quando esse encontro aconteceria. Em conversa com jornalistas após encontrar o chanceler russo Sergei Lavrov, o secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou que alguns problemas mais sérios ainda persistiam, e que as duas partes se encontrariam na segunda para diminuir as diferenças. "Vamos nos encontrar amanhã cedo e ver se é possível conciliar as questões para chegarmos a uma conclusão nesses assuntos", afimou Kerry.