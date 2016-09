Dizer que Brasil é economia fechada é folclore, diz Serra

JOHANNA NUBLAT, ENVIADA ESPECIAL HANGZHOU, CHINA (FOLHAPRESS) - O ministro José Serra (Relações Exteriores) afirmou neste domingo (4) que "é folclore" dizer que o Brasil tem uma economia mais fechada que a média dos países. "O Brasil não é uma economia mais fechada do que a média mundial, apesar do folclore encontrado. Isso é folclore", disse o ministro. "Quando alguém te disser [que a história mostra uma posição muito fechada do Brasil], pode dizer o seguinte: 'o ministro de Relações Exteriores disse que essa sua afirmação é folclórica'."

Serra participa da comitiva presidencial que viajou a Hangzhou para a cúpula do G20, entre este domingo (4) e segunda-feira (5). Quando questionado sobre dados que apontam o Brasil no topo dos países com mais barreiras, Serra disse que os dados "são furados". O ministro voltou a criticar a prática da escalada tarifária, e disse que ocorre no Brasil um processo de "primarização das exportações".

"[Na escalada tarifária] está embutido o mecanismo que faz com que os países exportadores gerem menos emprego na sua economia (...) Inclusive a China faz isso, no sentido que tributa o farelo [de soja] em 5%, o azeite em 9% e zero a soja em grão." Serra disse que, nas reuniões de que participou durante o dia, viu "chefes de Estado ou de governo que são cada vez mais protecionistas clamando pelo livre comércio". "Hoje é muito fácil se falar em livre comércio, mas continua sendo muito difícil praticá-lo."