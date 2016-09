Centenas fazem passeata no Rio para pedir saída de Temer e novas eleições

FELIPE DE OLIVEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Centenas de pessoas fazem passeata neste domingo (4) na zona sul do Rio para pedir a saída do presidente Temer Golpista. O ato começou às 11h na praia de Copacabana e chegou no início da tarde a Botafogo. Os manifestantes gritam palavras de ordem como "Fora, Temer" e "O povo é que tem que decidir", pedindo a realização de novas eleições presidenciais. A caminhada é pacífica. A Polícia Militar não estimou o número de presentes. No fim da tarde, os organizadores pretendem fazer um ato político-cultural no Canecão, antiga casa de shows. A estudante Ester Lima, 21, disse que o impeachment de Dilma Rousseff, aprovado nesta semana no Senado, foi um golpe. "Nós precisamos fazer o Brasil acordar. Vivemos um golpe aplicado pelas forças corruptas. Se não lutarmos tudo que foi conquistado até hoje em nossa história será perdido", afirmou. O escritor Igor Carvalho Benziak, 49, defendeu a realização de novos atos contra o governo Temer. "Sofremos um golpe e vamos continuar nos manifestando até os corruptos saírem. É um ato pacífico e legítimo", disse. Entre os manifestantes, há bandeiras de partidos de esquerda, das centrais sindicais CUT e CTB e da Frente Brasil Popular, que reuniu movimentos contrários ao impeachment. A deputada Jandira Feghali, candidata do PC do B a prefeita do Rio, também está presente.