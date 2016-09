Manifestação contra Temer em Curitiba segue para Praça Espanha

Manifestantes (foto: Franklin de Freitas)

Começou , às 17 horas, mais uma manifestação contra o presidente Michel Temer, na Praça 19 de Dezembro, no Centro de Curitiba. Os manifestantes decidiram ir para a Avenida Batel e depois para a Praça Espanha. Há cerca de 2000 pessoas na passeata, mas a medida que o grupo vai passando, mais pessoas seguem em direção ao Batel, segundo os organizadores. Segundo a Polícia Militar, são 400 manifestantes. O evento no Facebook com o nome Fora Temer! Não tem Arrego conta 2.500 confirmações e 2.700 interessados. Para o mesmo horário está marcada o evento Avante | Levante feminista contra Temer, que conta com 527 confirmações. Segundo a sala de imprensa da Polícia Militar do Paraná, a corporação vai acompanhar o protesto para garantir a segurança.

"No dia 31, iniciamos essa nova fase de lutas em Curitiba. A RESISTENCIA POPULAR IRÁ INCOMODAR OS PODEROSOS!

Lavamos a alma e nos revigoramos, foram milhares de pessoas nas ruas, a juventude estava em PESO. A combatividade volta a reinar na republiqueta de Curitiba. Não iremos parar, o título já diz tudo. NÃO TEM ARREGO", diz o texto do evento.

A avaliação do governo do presidente Temer (PMDB) como “ótimo” e “bom” varia de 8% a 19% nas capitais, segundo pesquisas Ibope realizadas nesta semana e na semana passada. A maior parte dos levantamentos foi feita antes do impeachment de Dilma Rousseff, quando Temer ainda ocupava o cargo interinamente. Em Curitiba, apenas 15% dos entrevistados aprovam a administração de Temer, ou seja, consideram boa ou ótima. Outros 33% dos curitibanos acham a administração do presidente regular e 41%, ruim ou péssima.

O maor índice de aprovação à administração de Temer é registrado em Manaus: 19% a classificam como ótima ou boa. Já em Salvador e em Aracaju, 8% dos eleitores classificam sua gestão como ótima ou boa – o menor índice entre todas as cidades. Salvador também é a capital com a maior reprovação à administração de Temer: 53% dizem que seu governo é “ruim” ou “péssimo”.





Todas têm nível de confiança de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. Elas estão registradas nos TREs (tribunais regionais eleitorais) e no TSE.