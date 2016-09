Acidente deixa um morto e três feridos ao serem ejetados de carro em Matinhos

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas em um capotamento em Matinhos, no litoral do Paraná, na manhã deste domingo, 4. Após capotar o veículo o motorista caiu no canteiro central da PR-508, conhecida Alexandra Matinhos. Um passageiro estava sem o cinto de segurança e morreu na hora.

Os outros três ocupantes do veículo ficaram feridos e foram atendidos no local. Dois deles chegaram a ser arremessados para fora do carro.

