Tocha paraolímpica passa pela Paulista com festa e sem confusão

ADRIANO MANEO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tocha paraolímpica passou pela avenida Paulista neste domingo (4) em clima de festa e sem qualquer confusão. Havia receio de que houvesse problemas no percurso devido às manifestações anti-Temer marcadas para o mesmo dia, no mesmo local. O ato foi adiado para as 16h30, após um acordo entre os organizadores e a Secretária de Segurança Pública. A manifestação estava programada originalmente para as 14h. A tocha chegou à avenida Paulista por volta de 14h, uma hora depois do que era previsto na programação. Durante todo o trajeto, a tocha foi perseguida por pessoas tentando tirar fotos da chama paraolímpica. Os carregadores foram muito aplaudidos, especialmente o judoca Rafael Silva, o Baby, que conquistou a medalha de bronze na Rio-2016, na categoria pesado (mais de 100 kg). Manifestantes que já estavam presentes na avenida durante o revezamento aproveitaram para exibir cartazes e protestar contra o presidente Michel Temer. Depois de passar pela Paulista, a tocha segue para a Fundação Dorina Nowill, a Apae e a AACD. O trajeto por São Paulo será encerrado no Parque Ibirapuera. A paraolimpíada começa na quarta-feira (7), no Rio de Janeiro.