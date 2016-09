Trabalhadores dos Correios no Paraná fazem assembleias para definir greve

Assembleias (foto: Arquivo Bem Paraná)

Entre essa segunda (5) e 9 de setembro, serão realizadas assembleias dos trabalhadoresdos Correios em todo o Paraná para avaliar as negociações da Campanha Salarial. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios no Paraná (Sintcom, desde o início das negociações, a empresa está mostrando truculência. Caso as assembelias aprovem a paralisação, a greve começa às 22 horas do dia 14 de setembro.

De acordo com o sindicato, os diretores adiaram o calendário de negociação, e, na primeira reunião, o presidente dos Correios, Guilherme Campos, disse que não irá ouvir os trabalhadores, apenas passar a posição da empresa. Além disso, afirmou, em tom de ameaça, que a empresa enfrentará os trabalhadores para tentar retirar direitos.



No dia 22 de agosto, a ECT apresentou sua proposta para várias cláusulas do acordo coletivo. Todas as suas propostas tem o mesmo objetivo: retirar direitos. A empresa quer instituir banco de horas, atacar os sindicatos, retirar as indenizações em caso de acidentes e não abrir mais CAT em assaltos, retirar a cláusula que protege motoristas e motoqueiros em caso de multa de trânsito e acidentes. Confira aqui para conferir a matéria completa sobre essa reunião. Outros ataques – como ao nosso plano de saúde – estão por vir nas próximas reuniões com a ECT.

Veja o cronograma de assembleias:

5 de setembro (segunda-feira)



● TOLEDO - em frente à AC Toledo (Rua Leonardo Julio Perna, 59), às 17h45.

● TERRA ROXA - em frente à AC Terra Roxa (Av. Castelo Branco, 259), às 17h45.

● UMUARAMA - em frente ao CDD Umuarama (Avenida Padre José Germano Neto Junior, 4324), às 18h30.



6 de setembro (terça-feira)



● CURITIBA - na sede do Sintcom-PR (R. Engenheiros Rebouças, 1595), às 15h, 16h, 17h e 18h30;

● CASCAVEL - em frente ao CEE Cascavel (Rua Cassiano Jorge Fernandes, 907), às 17h30;

● FOZ DO IGUAÇU - na Subsede (R. Engenheiros Rebouças, 1394), às 18h30;

● LONDRINA - na Subsede (Av. Paraná, 102, Sala 7), às 18h30 e no CTCE Londrina (Rodovia Celso Garcia Cid, 900), às 13h15;

● APUCARANA - em frente ao CDD Apucarana (R. Nicolau Kowalski, 25), às 18h30;

● MARINGÁ - no Paço Municipal (Av. XV de Novembro), às 18h30;

● PONTA GROSSA - no Sindicato dos Comerciários (Rua General Carneiro, 740), às 18h30;

● GUARAPUAVA - em frente ao CDD Guarapuava (Rua Quinze de Novembro, 6848), às 18h.



8 de setembro (terça-feira)



● PARANAVAÍ - em frente ao Posto Bandeirantes (Av. Heitor de Alencar Furtado)

● CAMPO MOURÃO - em frente à AC Campo Mourão (Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1421), às 17h30



9 de setembro (terça-feira)



● CIANORTE - em frente ao CDD Cianorte (Avenida Orlando Brugin, 180), às 18h30



*horários em 1ª chamada, com 2ª chamada meia-hora após a primeira