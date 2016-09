(foto: Rede News 24 Horas)

Em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, há risco de desmoronamento em várias casas do Jardim Record. Segundo as informações e fotos da Rede News 24 Horas, a enxurrada levou parte de um barranco e agora há a ameaça de que algumas casas caim.

A Defesa Civil do município foi chamada para retirar as familias das casas mais atingidas