Novo livro de Kéfera lidera lista de mais vendidos

Autora curitibana (foto: Divulgação)

O novo livro da youtuber Kéfera Buchmann, "Tá Gravando. E Agora?" (Ed. Paralela), aproveitou a Bienal do Livro de São Paulo para chegar com tudo ao mercado literário. A publicação vendeu 10.866 exemplares e desbancou "O Diário de Larissa Manoela" (HarperCollins Brasil) na lista dos mais vendidos da semana da Publishnews, que monitora as vendas das principais livrarias do país.

O livro de Larissa, a intérprete de Maria Joaquina em "Carossel", vendeu 6.586 exemplares na semana passada, mas não deixou seu reinado: foi a obra mais vendida do mês de agosto, com 35.305 exemplares comercializados.

Do vídeo para os livros

Outro youtuber presente entre os mais vendidos da semana na lista geral foi Lucas Lira, com "Minha Vida Antes do Invento a Hora" (Outro Planeta). Com 2.917 exemplares vendidos, ele aparece em quinto lugar na lista geral e em segundo na lista de não-ficção.

A nona posição ficou com a youtuber Evelyn Regly e seu "É do Babado!" (Astral Cultural), com 2.475 exemplares. E a youtuber mirim Bel e seu "Segredos da Bel para Meninas" (Única) entrou na vigésima posição, com 1.761 exemplares.

No ranking da Publishnews, dos 20 títulos da lista geral da semana, 14 são de autores nacionais.