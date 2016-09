Jorginho usou 24 jogadores diferentes em jejum de vitórias do Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não é fácil explicar o que acontece com o Vasco, que vive um jejum de seis jogos sem vencer. Até mesmo alguns jogadores, como Éder Luis, admitem que é difícil entender a queda de rendimento. Nesta sequência negativa, o técnico Jorginho escalou 24 jogadores, o que equivale a 75% do elenco. Diante do Bahia, foram sete atletas diferentes em comparação ao time que perdeu para o Vila Nova, na rodada anterior. Algumas mudanças de Jorginho foram feitas puramente por opção técnica, principalmente no meio-campo. William, Julio dos Santos, Fellype Gabriel e Evander são alguns jogadores que receberam oportunidades, foram rejeitados e causaram necessidade de mudanças. Outra escolha da comissão técnica foi poupar alguns jogadores, uma vez que o time depende de muitos atletas veteranos, que nem sempre estão em forma. O planejamento era ambicioso: "a partir de setembro o time do Vasco vai voar. Nossa equipe estava cansada e vai iniciar um projeto de melhora muscular e de performance", disse o gerente científico do clube, Alex Evangelista. Porém, no jogo contra o Bahia, em 3 de setembro, isso claramente não deu certo: Nenê, que tinha sido poupado contra o Vila Nova, voltou ao time titular, mas jogou mal e foi uma das decepções do Vasco. No ataque também existe muitas indefinições. Jorge Henrique é tratado como titular absoluto, mas tem sido muito criticado pela torcida. Já Éderson chegou ao Vasco fazendo gols e é o único que foi titular em todas seis partidas. Mas ele caiu de produção nitidamente. Jorginho ainda foi forçado a fazer algumas mudanças, seja por suspensões, lesões e ou até por causa de convocações para seleções, nos casos de Martín Silva e Luan. "Sabíamos que teríamos problemas ao longo do ano. Atrapalha muito. Quando estava seguindo sem problemas, sem contusões, sem lesões, jogadores mantendo nível de atuações, não precisava desse tipo de mexida. Isso é fundamental dentro do futebol, porque eles se conhecem muito mais", disse o treinador.