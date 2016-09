Clube segue busca por reforços na Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao longo da semana, o São Paulo se movimentou no mercado da bola e ficou perto de fechar duas contratações: Jean Carlos, ex-Vila Nova, precisa só assinar o contrato; Marquinhos, do Internacional, estava acertado, mas uma lesão na coxa colocou a operação em dúvida. Além dos dois nomes, o clube do Morumbi segue em busca de mais jogadores. Com a janela para atletas vindos do exterior fechada e poucas opções que ainda não tenham disputado sete jogos no Brasileiro, o mercado observado é a Série B. Além de Jean Carlos, há pelo menos outros três nomes não divulgados que são estudados pela direção são-paulina. Todas as potenciais contratações tem o mesmo objetivo: reforçar o setor ofensivo. A avaliação é de que Ricardo Gomes precisa de peças que possam dar profundidade e opção ao ataque, que está entre os cinco piores do Brasileiro, com apenas 22 gols marcados. Com a chegada de Jean Carlos, capaz de atuar na armação e no meio de campo, a tendência é de que os próximos nomes a chegar sejam para jogar nos lados do campo: além dos titulares Michel Bastos e Kelvin, o time conta com jogadores muito jovens para o setor, casos de Luiz Araújo e David Neres –o segundo ainda volta de contusão. Sem jogar no final de semana, o São Paulo se prepara para o clássico de quarta-feira diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Neste sábado, Jean Carlos realizou exames, e em breve deve se juntar ao grupo. O clube vai avaliar no início da semana a situação de Marquinhos –o atacante passou por exames na sexta-feira, e se o prazo de recuperação para seu problema muscular (no posterior da coxa) for curto, deve assinar contrato. Em caso de um período mais longo, pode ser devolvido ao Inter.