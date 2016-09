Tempestade Hermine mata duas pessoas nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tempestade tropical Hermine causou duas mortes neste domingo (4), além de danificar propriedades e deixou centenas de milhares sem energia elétrica durante sua passagem pela costa leste dos EUA. Além de fechar praias no Estado de Nova York, a tempestade ocasionou o surgimento de um tornado na Carolina do Norte. O Hermine começou no golfo do México e atingiu a Flórida na sexta, antes de virar tempestade ao chegar na Geórgia. O diretor do centro nacional de furacões, Rick Knabb, afirmou que a tempestade se afastou da costa, mas que poderia crescer ao passar por áreas de águas quentes. Na Flórida, uma pessoa morreu na última sexta após ser atingida por uma árvore. Especialistas acreditam que a tempestade deve ganhar força de furacão neste domingo e deve voltar a perdê-la até terça. Governos dos Estados atingidos anunciaram medidas de emergência contra os danos causados pelo Hermine.