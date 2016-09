Irregularidade e aspecto emocional ainda incomodam Levir no Fluminense

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar da vitória sobre o Figueirense por 3 a 2, que colocou o Fluminense mais perto do G-4, o técnico Levir Culpi não se mostrou totalmente satisfeito com a equipe. Duas coisas ainda incomodam o técnico: a falta de regularidade e o aspecto emocional, que segundo ele foi o principal responsável pelo time quase deixar escapar os três pontos no último sábado, no estádio Edson Passos. E a irregularidade citada por Levir não é apenas nos resultados dos jogos –o time vinha de dois tropeços em casa, contra Palmeiras e Corinthians–, mas também dentro deles, como ele destacou em entrevista coletiva concedida após a vitória sobre o Figueirense. "Não acho que o time está maduro, pelo contrário. Não usei minha caixinha de remédios porque não era o horário", brincou Levir. "Deu um branco no time, aí depois [o time] vai e faz umas jogadas ótimas. Ainda não temos uma regularidade que permita que a gente não sofra como sofremos num jogo desses", acrescentou o técnico. Depois de abrir 2 a 0 em menos de 20 minutos de jogo, o Fluminense deixou de "matar a partida" ainda na etapa inicial e, no segundo tempo, viu o Figueirense empatar o duelo antes de Magno Alves fazer o gol da vitória. Para o treinador tricolor, a queda de produção do time carioca está relacionada a um problema emocional. "Esse aspecto emocional é o principal [problema] ainda para o nosso time. Nós temos uma torcida que é a mesma coisa, vai muito para cima e muito para baixo. Saímos de um 2 a 0 para um 2 a 2 com as calças na mão. Deu um desânimo após o gol. O aspecto emocional é o principal fator por isso", analisou Levir Culpi. Ao menos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense acumula agora três vitórias nos últimos quatro jogos. Com os últimos resultados, o time passa a figurar cada vez mais na parte de cima da tabela –o time ocupa o oitavo lugar, com 34 pontos, a apenas três do G-4. O jogo contra o Figueirense foi o primeiro de uma sequência de quatro jogos do Fluminense no Rio de Janeiro, três deles como mandante. Além do duelo deste sábado, o Flu encara Atlético-MG (dia 12) e Chapecoense (dia 15) no Edson Passos. Fora isso, ainda faz clássico contra o Botafogo –como visitante– já na próxima quarta-feira, dia 7, no estádio Luso Brasileiro.