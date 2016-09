Palmeiras usa próprio exemplo para afastar favoritismo em clássico

José Edgar de Matos SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder do Campeonato Brasileiro e forte candidato ao título, o Palmeiras encara o arquirrival São Paulo na próxima quarta-feira (07), às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. Toda a história equipara os dois times, mas o atual momento retrata o abismo entre palestrinos e tricolores. Esta realidade, contudo, é assunto proibido na Academia de Futebol. Quinze pontos separam Palmeiras (43) e São Paulo (28) na tabela de classificação. A discrepância revela as situação dos dois clubes na temporada; enquanto, com Cuca, o time de Palestra Itália se credenciou a brigar pelo título, o rival trocou de técnico e encarou até protestos agressivos dos torcedores - Wesley, Carlinhos e Michel Bastos foram alvos de tapas em uma invasão ao centro de treinamento, na semana passada. Enquanto um vive paz, o outro sofre com a pressão. A soma de favores torna o Palmeiras favorito para torcedores e casas de apostas - a Sportingbet, por exemplo, paga 1,85 para quem apostar na vitória verde e 3,75 para a 'zebra' São Paulo. Mas, na Academia de Futebol, o assunto é tratado com muita cautela e restrição. "Você acha que o São Paulo não virá motivado? Não acha que a chance de ouro para reverter um momento complicado? A dificuldade vai ser maior para nós do que se o São Paulo estivesse vivendo um grande momento, nem pense em favoritismo", disse o técnico Cuca. "Quando a gente estava em crise no Paulista, eu dizia que a melhor coisa era ter clássico. Não tem favoritismo nenhum, definitivamente", acrescentou o comandante palmeirense. O próprio exemplo palmeirense serve como um alerta para Cuca. No Campeonato Paulista, antes de conquistar o primeiro triunfo em um jogo deste porte -1 a 0 sobre o Corinthians, em abril, no Pacaembu -, o treinador e o clube alviverde viviam um momento extremamente turbulento. Cuca chegou ao dérbi com um retrospecto negativo: eram quatro derrotas consecutivas nos quatro primeiros jogos e uma vitória sobre o Rio Claro. A tranquilidade vivida atualmente tratava-se de uma utopia, ainda mais às vésperas de um clássico contra o Corinthians. O treinador do Palmeiras queria o jogo contra o rival alvinegro e mudou completamente o início de trajetória na Academia de Futebol com a vitória por 1 a 0, com gol de Dudu. Desde então foram apenas mais cinco derrotas de Cuca com o Palmeiras, todas no Campeonato Brasileiro. Um dos resultados negativos ocorreu justamente contra o São Paulo -1 a 0, gol de Paulo Henrique Ganso. Mais um motivo para a cautela do treinador antes do reencontro com o rival tricolor.