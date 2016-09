Dorival trabalha para evitar gols no fim dos jogos

SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos só volta a campo na próxima quinta-feira (08), quando enfrenta o Internacional em Porto Alegre, às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em oito dias de atividade neste período, o técnico Dorival Junior tenta resolver um dos principais problemas da equipe –o equilíbrio durante os 90 minutos de jogos. Isso porque o Santos não mantém o mesmo ritmo até o fim da partida e sofre com gols nos minutos finais. Dorival considera difícil trabalhar o problema tecnicamente, mas tentou faze-lo em algumas atividades no CT Rei Pelé, cobrando concentração até os minutos finais nos coletivos. Entretanto, a maior parte deste trabalho é realizado em conversas com o elenco. A partida contra o Vasco, na semana passada, foi o estopim para o treinador. O Santos vencia o jogo por 3 a 0, mas sofreu o gol aos 50 minutos do segundo tempo. Eder Luis balançou as redes e manteve o time carioca vivo para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes do gol, o time carioca precisaria vencer por 4 a 0 para eliminar o Santos no tempo normal, mas agora uma vitória por 2 a 0 classifica a equipe de São Januário, no dia 21 de setembro, no Rio. No Campeonato Brasileiro, a lista de gols sofridos no fim é grande. O problema provocou o empate com o Figueirense (gol de Gustavo Hermel aos 46 minutos), e as derrotas para Internacional (gol de Aylon aos 38 minutos), Corinthians (gol de Giovanni Augusto aos 36 minutos), Atlético-PR (Paulo André aos 43 minutos) e Grêmio (gol de Marcelo Hermes aos 44 minutos). No entanto, os dois últimos tropeços com gols no fim pelo Brasileirão foram recentes –derrotas para América-MG, aos 44 minutos da etapa final, pela 19ª rodada, e Coritiba, aos 41 minutos, pela 21ª rodada da competição.