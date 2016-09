Com gol nos acréscimos, Inglaterra vence Eslováquia em estreia de técnico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Sam Allardyce pode agradecer ao meia Adam Lallana pela estreia com o pé direito à frente da seleção da Inglaterra. O gol de Lallana, aos 50 do segundo tempo, deu à seleção inglesa a vitória sobre a Eslováquia. O jogo do Grupo F foi o primeiro das seleções nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018. A Inglaterra tinha um jogador a mais desde o começo do segundo tempo, quando o eslovaco Martin Skrtel recebeu o segundo cartão amarelo. O gol da vitória foi o primeiro de Lallana em 27 jogos com a camisa da Inglaterra. "Eu me forcei a marcar gols, e sabia que era apenas uma questão de tempo", afirmou o meia. Para Allardyce, o jogo caminhava para o final com um gosto de frustração. "Foi bastante estressante no final, porque um jogo com o cenário de 10 jogadores significa que você tem que ganhar", afirmou o técnico. "Foi difícil de derrotá-los, mas nós conseguimos o que merecíamos", completou. A Inglaterra conseguiu oferecer perigo à Eslováquia pela primeira vez aos 20 minutos do segundo tempo, com um chute rasteiro do capitão Wayne Rooney. "Nós não entramos em pânico. Acho que isso foi o mais importante", disse Rooney. "Permanecemos com o nosso plano, nos adaptamos e tentamos nos infiltrar nas áreas certas, mas sem dar muitas chances a eles". Os ingleses lideram o Grupo F das eliminatórias. Em segundo, está a Eslovênia, que empatou em 2 a 2 com a Lituânia, terceira colocada. Escócia e Malta jogam no final do dia.