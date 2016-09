Museu do Amanhã terá programação voltada para a acessibilidade

(foto: Agência Brasil)

O Museu do Amanhã, situado na zona portuária do Rio de Janeiro, terá a partir desta semana uma programação especial voltada para os temas de acessibilidade e inclusão. As atividades ocorrerão durante toda a Paralimpíada Rio 2016, que será realizada no perído de 7 a 18 deste mês.

A agenda começa amanhã (5), com debate sobre o tema “Acessibilização e tecnologias assistivas emergentes”, para discutir como pessoas com deficiência podem ser incluídas sociodigitalmente. Na terça-feira (6), pela manhã, o museu recebe a chama paralímpica na primeira solenidade oficial do evento na capital fluminense. A tocha chegará ao Rio após percorrer cinco cidades desde o dia 1º: Brasilia, Belém, Natal, Joinville e São Paulo, representando as cinco regiões brasileiras.

Ainda na terça-feira, à tarde, será exibido o documentário Paratodos, do diretor Marcelo Mesquita, que aborda a inclusão pelo esporte, passando pelos limites do corpo e histórias de superação de atletas paralímpicos.

No dia seguinte, o público poderá assistir também ao documentário O Homem Pode Voar, do jornalista Nelson Hoineff, que mostra a trajetória do patrono da aviação, o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont.

A partir do dia 13 de setembro, estará aberta a exposição Horizontes Possíveis – Arte como Refúgio, com obras dos artistas Ali Abdulla e Anas Rjab, que deixaram a Síria para fugir da guerra civil instalada desde 2011. Segundo a assessoria de imprensa do Museu do Amanhã, a exposição tem parceria da entidade de direitos humanos Cáritas e curadoria conjunta da gerência de Conteúdo do Museu do Amanhã, com Felippe Moraes. A mostra ficará aberta até 25 de setembro.

No dia 14, o neurocientista Roberto Lent apresenta ao público a diferença do funcionamento cerebral de um atleta e um paratleta olímpicos na palestra O Cérebro Atleta.

Seguem também abertas à visitação até o dia 14, a exposição Capte-Me: nenhuma Presença Será Ignorada”, com informações sobre rastros digitais produzidos pelo homem; a mostra fotográfica Esporte e Cérebro – A Expansão do Corpo pela Tecnologia, que apresenta a capacidade do cérebro de incorporar ferramentas artificiais como membros reais, até o dia 2 de outubro; além da exposição O Poeta Voador, Santos Dumont, sobre a vida e obra do inventor brasileiro, até 30 de outubro.

Durante o mês de setembro, a venda de ingressos será feita exclusivamente pelo sitewww.museudoamanha.org.br.