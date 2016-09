SUV vai à 440 cv com pacote Performance

Porsche Macan Turbo compacto ganha mais potência (foto: Divulgação)





A Porsche anuncia o lançamento do novo pacote Performance, que adiciona mais potência ao SUV, além melhorias na suspensão e freios. Com a elevação de potência, o motor V6, 3,6 litros e biturbo agora entrega 440 cv (324 kW), 40 cv (30 kW) mais do que o Macan Turbo. Este número posiciona a ver-são firmemente no alto de sua linha de modelos. O carro acelera agora de 0 a 100 km/h em apenas 4,4 segundos (uma redução de 0,4 segundo) e atinge velocidade máxima de 272 km/h (aumento de 6 km/h). O torque máximo também cresceu para 600 Nm (um aumento de 50 Nm) e está à disposição do condutor ao longo de uma larga faixa de rotações do motor, que se estende entre 1.500 e 4.500 rpm. Isto também aumenta a força de tração: no modo Sport Plus, o tempo necessário para acelerar de 80 km/h a 120 km/h caiu para 2,9 segundos (uma redução de 0,2 segundos). Dependendo dos pneus, o consumo do novo modelo topo de linha do Macan fica entre 9,4 l/100 km e 9,7 l/100 km (segundo os parâmetros da NEDC). Não é apenas a potência do motor, porém, que se destaca no Macan Turbo equipa-do com o Pacote Performance: um novo sistema de freios, carroceria rebaixada, chassi esportivo controlado, Pacote Sport Chrono e sistema de escapamento esportivo são equipamento de série. O eixo dianteiro apresenta discos de freios ranhura-dos com 390 milímetros de diâmetro - 30 milímetros maiores do que os discos que equipam o Macan Turbo sem o Pacote Performance. Suspensão pneumática e escapamento esportivo são oferecidos como opcionais. Também oferecido como opcional é o pacote Turbo, com rodas aro 213 , faróis de LEDs direcionais e detalhes de acabamento em preto. No interior, a decoração é na cor preta com elementos em Alcantara e carbono. No comunicado, a marca diz que o modelo pode chegar ao Brasil em 2017.