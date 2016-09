Kleber: presente em 86% dos jogos do Coritiba no Brasileirão (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O Coritiba vai ficar sem o atacante Kleber por algum tempo. A notícia parece ser de 2015, em que o atacante frequentemente ficava fora de combate. Mas isso vai ocorrer no Alto da Glória a partir das próximas rodadas do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. Pela primeira vez neste Brasileirão, ele vai se ausentar por mais de um jogo. A perspectiva é que ele fique fora por 20 a 30 dias, devido a uma lesão.

O prazo de afastamento chama atenção porque Kleber contrariou o histórico de lesões na carreira neste ano e jogou quase todos os jogos do Coritiba no Brasileirão. Ele soma 19 presenças em 22 partidas, um porcentual de 86%. Além do jogo recente com o São Paulo (já por causa dessa lesão), desfalcou a equipe também na derrota para o Grêmio e no empate (2 a 2) com o Cruzeiro. Nesses dois casos, porque estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. O atacante marcou 21 gols neste ano (7 no Brasileirão) e é o principal goleador coxa-branca nesta temporada.

Em 2015 ao contrário, Kleber jogou pouco. Chegou ao Coritiba na 9ª rodada do Brasileirão e perdeu várias partidas por lesões diversas. Dos 30 jogos que poderia ter disputado na competição, esteve em apenas 12 (ou 40% deles). Marcou apenas um gol, de pênalti.

Kleber havia levado um pisão no pé direito no dia 25, contra o Vitória, pela Copa Sul-Americana. Por causa disso, perdeu o jogo com o São Paulo, no dia 28. O Coritiba cogitou poupar o jogador na quarta-feira, no duelo de volta contra os baianos pela Sul-Americana. Mas o próprio Kleber afirmou que estava bem e que poderia jogar. Foi para o sacrifício e acabou saindo aos 10 minutos do primeiro tempo. Sofreu uma fissura num dos ossos do pé direito, causada por um novo pisão no local.

O Coritiba confirmou a nova lesão na sexta-feira (2). Não falou em quando ele retorna, mas o prazo básico mínimo para recuperação desse tipo de lesão é de 20 dias. Admite-se a possibilidade de o jogador ficar até um mês sem jogar. Se isso se confirmar, Kleber perderia os jogos contra Grêmio, Chapecoense, Corinthians, Sport, Palmeiras e América-MG, além de duas partidas pela Copa Sul-Americana.