Atlético defende tabu de cinco anos em Florianópolis

O técnico do Atlético, Paulo Autuori: à caça de um substituto para Thiago Heleno (foto: Divulgação/CAP)

Depois da pausa no Campeonato Brasileiro, o Atlético volta a campo nesta quarta-feira (7), quando enfrenta o Figueirense, em Florianópolis. Na capital catarinense, o Furacão defende um tabu de cinco anos sem ser derrotado pelo adversário desta quarta.

A última vez que o Atlético perdeu para o Figueirense em Florianópolis foi em 2011. Na ocasião, o time paranaense era treinado por Adílson Batista e levou 2 a 0 da equipe catarinense, pela 5ª rodada. Naquele ano, o Furacão acabou rebaixado à segunda divisão nacional.

Desde então, houve outros dois confrontos no estádio Orlando Scarpelli. O Atlético venceu um – 3 a 1, em 2014 – e empatou outro – 1 a 1, em 2015.

No histórico dos confrontos na era dos Pontos Corridos, o Atlético leva vantagem mesmo jogando em Florianópolis. Acumula quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Marcou 17 gols e levou 14.

Treino

O Atlético fez, neste domingo (4), o quarto de seis treinos programados para enfrentar o Figueirense. O técnico Paulo Autuori busca um substituto para o zagueiro Thiago Heleno, que acumulou três cartões amarelos e cumpre suspensão na próxima partida. A partida será no dia 7, às 16h, no Estádio Orlando Scarpelli.

Com 33 pontos, o Atlético é o 8º colocado do Brasileirão, a quatro pontos da zona de classificação para a Libertadores – o Corinthians, quarto colocado, tem 37 pontos. O Figueirense é o 18º, com 24 pontos.