Com gol de bicicleta, Botafogo bate Grêmio e se distancia da zona da degola

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, adiado por causa da Olimpíada no Rio de Janeiro, o Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima para fugir do rebaixamento. Jogando na Ilha do Governador, zona norte do Rio, o time alvinegro bateu o Grêmio por 2 a 1 e, mais importante do que isso, jogou bem e convenceu em casa. Uma prova disso foi o golaço de Camilo, de bicicleta. Aliás, não é exagero dizer que o 1º tempo foi um verdadeiro "baile" do Botafogo para cima do Grêmio. Logo no começo o time alvinegro criou chances de gol e pressionou até balançar a rede com Camilo. O segundo gol, do artilheiro Sassá, foi feito logo depois, aos 28min. O volante Walace saiu para o vestiário admitindo que aquele foi o pior 1º tempo do Grêmio no campeonato. Os dois times usaram o mesmo esquema tático, o 4-3-1-2, mas a formação gaúcha ficou bem mais lenta no meio e pouco dinâmica nas pontas. Apesar disso, o Grêmio voltou para o segundo tempo com o mesmo time e apresentou os mesmos problemas. Só depois de 15min o técnico Roger Machado fez substituições mais ofensivas que melhoraram o jogo. O gol saiu exatamente de um dos reservas, Batista, aos 34min, após assistência de Luan. Mas faltou qualidade para buscar o empate. Com a vitória, agora o Botafogo tem 29 pontos e abriu cinco de distância para a zona de rebaixamento. Já o Grêmio segue com 36 e está a um ponto do G-4, mas distante do líder Palmeiras, que tem 43. Bicicleta para Renan Fonseca Aos 20min, Bruno Silva lançou em profundidade para Luis Ricardo, que cruzou para área. Camilo estava no segundo pau e, de primeira, acertou um forte chute de bicicleta. Na comemoração ele dedicou o lance ao companheiro Renan Fonseca, que foi muito criticado após a derrota do time por 5 a 2 para o Cruzeiro. Camilo também afirmou que esse foi o gol mais bonito da sua carreira. Quem foi bem: Sassá artilheiro Com o gol que fez no primeiro tempo, Sassá chegou a 10 gols e virou artilheiro do Campeonato Brasileiro, junto com Gabriel Jesus e Robinho. A diferença é o número de minutos jogados. O atleticano, por exemplo, fez 18 partidas. Já o palmeirense tem os mesmos 15 jogos de Sassá, porém com muito mais minutos jogados. O único problema para o Botafogo é que Sassá sentiu dores musculares após uma dividida, na metade do segundo tempo, e teve que ser substituído. Pode virar dúvida para os próximos jogos. Quem foi mal: Henrique Almeida É até difícil eleger o pior jogador do Grêmio, mas o caso de Henrique é emblemático pela forma como ele saiu do Botafogo no começo do ano. O atacante alegou falta de pagamento e conseguiu rescindir seu contrato na Justiça. No jogo deste domingo, ele ficou muito apagado em campo e acabou substituído aos 14min do 2º tempo. Preocupação O Botafogo gastou as três substituições por causa de jogadores que saíram com possíveis lesões: Fernandes, Sassá e Luis Ricardo podem virar problema para o próximo jogo do time, contra o Fluminense Polêmica aos 4min Em uma das primeiras jogadas perigosas da partida, Neilton fez gol, mas o juiz invalidou. O problema é que, antes de Sassá receber o passe no início, houve um desvio de um defensor gremista. O juiz hesitou por muito tempo, o que gerou reclamação botafoguense, mas de fato o lance não poderia ser validado. BOTAFOGO Sidão, Luis Ricardo (Emerson Silva), Carli, Emerson Santos e Victor Luis; Airton, Bruno Silva e Fernandes (Dudu Cearense); Camilo; Neilton e Sassá (Rodrigo Pimpão) T.: Jair Ventura GRÊMIO Bruno Grassi; Edilson, Kannemann, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Walace (Ramiro), Jailson e Maicon (Kaio); Douglas; Luan e Henrique Almeida (Batista) T.: Roger Machado Estádio: Luso Brasileiro (RJ) Árbitro: Wagner Reway (MT) Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT) Cartões amarelos: Maicon e Luan (G); Emerson Santos, Joel Carli e Airton (B) Gols: Camilo, aos 20min do 1º tempo; Sassá, aos 28min do 1º tempo; Batista, aos 34min do 2º tempo