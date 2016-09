Paes diz que doações de servidores a aliado são 'normais'

MARCO ANTÔNIO MARTINS RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, defendeu neste domingo (4) as doações servidores municipais a seu candidato à sucessão, Pedro Paulo (PMDB). Paes disse considerar "absolutamente normal" que 57 funcionários da prefeitura tenham feito doações idênticas de R$ 5.000 ao aliado. O procurador regional eleitoral, Sidney Madruga, pediu a abertura de investigação sobre as contribuições. Ele disse haver suspeita "gravíssima" de irregularidades, como doações além do valor permitido e promessa de vantagens aos funcionários. Para o prefeito, Pedro Paulo recebeu as contribuições porque é "muito querido pelos servidores". "Ele sempre defendeu os interesses dos servidores, o aumento de salário. E os servidores querem que ele continue", disse Paes, ao inaugurar a expansão de um parque na zona norte. "Não é proibido [a doação]. O servidor é cidadão e pode contribuir como quiser, desde que seja com seu dinheiro, como pessoa física. É absolutamente normal", acrescentou. Em nota, a campanha de Pedro Paulo sustentou que as doações de servidores são legais. "Todas as doações à campanha estão dentro da lei e são de pessoas, inclusive dezenas de servidores, que reconhecem que a cidade melhorou", disse.