Homem é agredido pela própria namorada porque não quis fazer sexo

Uma jovem de 23 anos agrediu o próprio namorado porque ele não quis fazer sexo com ela. O caso aconteceu por volta das 4h da manhã deste domingo (4) em um bar localizado na Avenida José Vieira Caúla, no Bairro Cuniã, em Porto Velho. Segundo o registro policial, a suspeita apresentava comportamento agressivo e precisou ser algemada. Ela foi levada à Central de Polícia e autuada em flagrante por lesão corporal.



Segundo o boletim de ocorrência, a jovem estava ingerindo bebida alcoólica desde 22h do último sábado (3), na companhia do namorado e de amigos. Quando o dia já estava amanhecendo, ela propôs sexo ao namorado, mas ele não quis. Revoltada com a decisão, a mulher começou a dar socos no companheiro e arremessar copos e outros objetos contra ele.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada, mas a jovem não parou de agredir o namorado. O rapaz de 25 anos contou aos policiais que conhece a namorada há uma semana e que já manteve relação sexual com ela, mas naquele momento não queria.

Furiosa, a jovem ainda tentou sair do local de motocicleta, mas acabou caindo e sofreu ferimentos leves em algumas partes do corpo. Por ter resistido a prisão, a mulher foi algemada e levada presa à Central de Polícia de Porto Velho, onde foi autuada por lesão corporal.