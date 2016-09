Grêmio perde do Botafogo, e Corinthians permanece no G4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians não entrou em campo neste domingo (4), mas tem o que comemorar. A equipe foi beneficiada com a vitória do Botafogo sobre o Grêmio por 2 a 1, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paulista permanece na quarta colocação, com 37 pontos, contra 36 da equipe gaúcha, sexta colocada. O líder é o Palmeiras, que soma 43 pontos. Já o Botafogo se afastou ainda mais da zona de rebaixamento. Com 29 pontos, o clube carioca abriu cinco de vantagem para o Internacional, primeiro da zona de descenso. Os gols do Botafogo foram marcados por Camilo e Sassá. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 completou de bicicleta um cruzamento da direita para abrir o placar. Oito minutos depois, Sassá recebeu dentro da área e finalizou para marcar o seu décimo gol na competição. Ele é o artilheiro da competição juntamente com Gabriel Jesus, do Palmeiras, e Robinho, do Atlético-MG. O gol do Grêmio foi feito por Batista. Com os jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo-2018, o final de semana não teve a rodada completa da competição. O Brasileiro prossegue na próxima quarta-feira (7). BOTAFOGO Sidão, Luis Ricardo (Emerson Silva), Carli, Emerson Santos e Victor Luis; Airton, Bruno Silva e Fernandes (Dudu Cearense); Camilo; Neilton e Sassá (Rodrigo Pimpão) T.: Jair Ventura GRÊMIO Bruno Grassi; Edilson, Kannemann, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Walace (Ramiro), Jailson e Maicon (Kaio); Douglas; Luan e Henrique Almeida (Batista) T.: Roger Machado Estádio: Luso Brasileiro (RJ) Árbitro: Wagner Reway (MT) Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT) Cartões amarelos: Maicon e Luan (G); Emerson Santos, Joel Carli e Airton (B) Gols: Camilo, aos 20min do 1º tempo; Sassá, aos 28min do 1º tempo; Batista, aos 34min do 2º tempo