Ciclista morre após ser atropelado na rodovia Imigrantes, em Diadema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ciclista morreu e outro teve ferimentos leves após serem atropelados por um veículo na altura do km 20 da rodovia dos Imigrantes (Diadema) às 8h30 deste domingo (4), segundo informação da SSP (Secretaria de Segurança Pública). Valdilei Antônio Lemos, 43, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um homem de 45 anos, também atingido, foi levado ao Hospital de Diadema com ferimentos leves. Um terceiro ciclista, que estava com eles, não sofreu ferimentos. Segundo a SSP, o motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu positivo. Em seguida, ele confirmou ter ingerido álcool e foi preso em flagrante. Ainda de acordo com a SSP, o motorista disse que os ciclistas estavam na faixa zebrada e entraram subitamente na faixa de rolamento, e por isso não conseguiu desviar o automóvel. "Ele passou por mim costurando na pista, parecia doido", afirmou o projetista Carlos Augusto, 40, que dirigia pela rodovia no horário. Um pouco à frente, passou pelo local do atropelamento, onde, segundo ele, havia um homem caído no chão com uma fratura exposta na perna. O motorista ainda passará por um exame de corpo de delito e necroscópico, de acordo com a SSP. As bicicletas atingidas foram entregues aos familiares das vítimas.