A rua é o palco do artista independente em Curitiba

Joaquim Lima e Ana Vargas: a rua é o palco (foto: Franklin de Freitas)

Enlutados por vivermos numa selva de pedra ou simplesmente imersos em nossas guerras cotidianas deixamos escapar a beleza ao redor. Em Curitiba, porém, temos sempre a chance de nos reconciliarmos com a poesia de cada dia. É que por aqui são muitos os artistas independentes, aquelas pessoas que seja cantando, encenando, escrevendo, fotografando ou pintando, ajudam a tornar a cidade (e nossas vidas) pelo menos um pouco mais colorida.

Uma das vias curitibanas por onde mais correm veias artísticas, sem dúvida, é a Rua das Flores (XV de Novembro). Um breve passeio pela região central da Capital comprova: são pintores, palhaços, estátuas vivas, músicos. Por vezes há poetas marginais e apresentações de teatros itinerantes. Na hora de ir embora (ou de chegar), se tiver sorte é capaz ainda de aproveitar uma apresentação musical dentro do ônibus — em especial se a linha for o Santa Cândida/Capão Raso.

Ser artista, contudo, não é fácil. A rotina é puxada e o reconhecimento, quase nulo. Como já apontava o escritor americano Henry Miller, para ser artista é preciso ter muita fé em si mesmo. E mais que isso: é preciso também amar a arte acima de tudo, deixando muita coisa de lado para fazer aquilo que traz felicidade (para si e aos outros).



“A ‘vida’ de artista em nosso País é quixotesca, para não dizer masoquista. Há preconceito com quem escolhe uma vida artística para seguir como profissão, desconfiança por parte de pais e amigos, desvalorização e pouco caso da mídia, que acabam por minar a produção artística em geral. Fazer arte, cultura, é um ato heroico!”, reforça Lau Bark, diretor do Grupo de Teatro Amador do Colégio Estadual do Paraná (Gruta).

Uma das “resistentes” é a cantora Ana Vargas, 22 anos. O leitor já pode te-la visto por aí em alguma apresentação em praça, na rua ou um barzinho com seu grupo, a Banda Calmaria.

“De manhã estou no conservatório de música, onde estudo canto, e de noite no teatro, mas não são todos os dias. Também toco em barzinhos aqui e acolá quando chamam e ensaio com a banda uma ou duas ou duas vezes por semana. Na rua, porém, me apresento quase todos os dias. Sempre que tem alguma brechinha no tempo estou me apresentando, afirma a artista. “Resumindo, uma loucura é super corrido. O dia ter 24 horas é pouquíssimo”, brinca, ressaltando a felicidade por “fazer o que gosta”.

Na música

Ana Vargas, 22 anos, é cantora. Embora se relacione com a música desde cedo, foi há cerca de dois anos que “largou tudo”, como ela mesma diz, para se dedicar exclusivamente ao canto. Além das intervenções que realiza pela cidade ao lado de diversos parceiros musicais, também é integrante da banda Calmaria, que faz uma espécie de MPB experimental, com letras poéticas e “um toque de atualidade”.



“Há dois anos me apeguei à música e larguei o resto. Moro sozinha desde menor, sempre trabalhei para me manter e há um ano vivo da música. Mas é aquilo: pega uma grana aqui tem de segurar, porque não sabe como vai ser amanhã. Tenho também uma banda e todos do grupo vivem de música: tocam em bares, na rua... Mas viver de música na cena independente é isso. Tem muito a ver também com a boa vontade das pessoas ao redor”.

No humor

Fernando Eufrasio Jr, de 30 anos, é apresentador, humorista, locutor e ator. Sua relação com a arte começou ainda na infância, imitando o Chico Anysio e o Gil Gomes numa fita cassete em casa com o primeiro aparelho de som da família com gravador embutido. Entre 2000 e 2004 atuou em rádio, mas ficou afastado da área até 2009, quando também se reencontrou com o humor.

“Olha não é nada fácil (a vida de artista), pois é necessário fazer muitos contatos, e eu digo muitos, muitos mesmo! É um mercado difícil de você conquistar a confiança de produtoras locais e se manter, porque financeiramente não é tão rápido o retorno, exige paciência. E é preciso ter foco, amar sua futura profissão e estudar muito. Nosso erro é não ter um norte bem estabelecido e pular em várias árvores (risos)”.

No teatro



Juliane Sanches, 27 anos, é atriz e cantora. Canta desde os seis anos, quando imitava a Sandy escondida (e ri quando lembra disso), e passou a se dedicar ainda mais a partir dos 11 anos, quando começou a cantar na igreja e a participar de concursos na escola. No teatro atua desde 2013, quando se mudou para Curitiba – antes morava em Cerejeiras, Rondônia. Seu aspiração é estar nos teatros musicais, juntando as duas artes que tanto ama.

“Tem que ser muito persistente, a gente recebe muito não e o talento nem sempre é suficiente. Eu estou correndo atrás há muito tempo e acho que a maior dificuldade é o tempo que a gente pode de fato investir na carreira, porque eu preciso trabalhar para me manter, já que a arte ainda não me sustenta. Para quem quer seguir na área a dica é: persista, persista, persista e tenha muito amor pelo que faz. Tudo o que se faz com amor acaba sendo reconhecido no final”.