A difícil arte de voltar a amar

Quando definitivamente a porta se fecha, o espaço entre o interruptor de luz e a cama é infinito e oficialmente você começa a conjugar o verbo na primeira pessoa... do singular, a percepção de seu novo estado civil começa a se definir. Novamente solteira (o), com agendas sem precisar de carimbo e protocolo.

E assim como naquela fase em que você decide casar, quando há a separação, a chuva de conselhos só perde para regras de futura maternidade. Há quem diga para curtir o luto (eu hein!?), outros que o mundo está para ser vivido e “acabe-se!” (e a diferença é que pelo menos 20 anos se passaram) e os “crushes” de plantão aparecem para oficializar a “friendzone”.

Cada pessoa tem um período peculiar e isso tem uma variável maior, dependendo da relação (ou não) com o ex. Mas isso é carta fora do baralho, certo? Sendo assim, você começa a se deparar com um ser que já foi, mas não parece caber mais em quem é hoje.

Para quem nunca teve problemas em ficar sozinho, comer na mesa posta sem companhia é perfeitamente normal. Assim como dançar na sala, chorar no filme bobo, bater papo com o animal de estimação, sentir uma liberdade no dia em que os filhos passam fim de semana no outro lar e você fica meio barata tonta, daí resolve gastar seu domingo numa planilha de Excel.



Resgata os amigos em classes: casados, também separados (mas com novos parceiros) e aqueles que se mantiveram livres, leves e soltos. Caso você não disponha de um repertório variado, vai acabar na vala comum de falar do seu antigo relacionamentozzzzzzzz. Então siga a seta de comentar o novo clipe de um artista pop. E, por favor, saiba o nome do artista pop da vez, embora hoje ninguém tenha essa ligação com videoclipes, coisa de jovens oitentistas e que você delata a idade sem necessidade. Falar de Stranger Things é uma boa dica!

Mas o grande calcanhar de Aquiles é voltar a amar. Se a decisão é fechar para balanço, há o risco de cair no limbo, ou se manter nele, pois muitos relacionamentos são acomodados nessa zona suja, triste e mortos. Caso abra o coração para a primeira pessoa que passar na sua frente, pode ser divertido, uma decepção, apenas sexo, assim como era antes e você não lembrava mais disso. E tem aquela projeção de que finalmente sua alma gêmea vai aparecer, mas o seu detector não está mais na garantia, você não sabe mais como amar, ou pior, ser amado. Então algo que alguém me disse fez sentido: proponha-se!

Concordo sim, que somos o ponto de partida, que o exercício do autoconhecimento se faz gradativamente e continuamente, mas descartar o outro em prol de autonomia? Hum, acho que é uma cilada para mostrarmos para não sei quem (já que se presume não precisar muito da terceira pessoa) que eu comigo mesmo já preenchemos o universo. Faço uma observação, não confunda esse raciocínio com saber viver sozinho, isso é outra conversa.

Realmente me assusta essa tese do só se importar com pessoas, coisas e situações que eu controlo, lamento informar, mas não se tem o controle o tempo todo, além de ser cansativo. A vida real tem tombos, sapos engolidos, olhar blasé e uma porção de situações adversas. O tempo, a experiência e o verdadeiro autoconhecimento, obviamente para aqueles que se propõem a abrir a cabeça e o coração, conseguem contornar, conviver com todas essas adversidades sem que isso os corrompa.

Essa “Era do Eu” acha que está blindada às intempéries, e todo mundo vira um super-herói com super poderes de viver a vida sem que o outro interfira. Creio que nossa formação tem muito mais do que ouvimos do que falamos, lógico, com sabedoria e filtro, mas sempre com intervenções. Mas se você ainda acha que o que você é te afaz suficiente, dedico essa música do Ultraje a Rigor – Eu me amo. (http://www.vagalume.com.br/ultraje-a-rigor/eu-me-amo.html)

Ronise Vilela é jornalista e ativista de redes sociais.